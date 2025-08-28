ВС РФ взяли в клещи «третью столицу Украины»
Российские войска продолжают активное наступление в Харьковской области, заявляя о значительных успехах на Купянском направлении. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Отмечается, что мотострелковые подразделения армии России закрепились в районе населённого пункта Соболевка, расположенного к западу от Купянска, и установили контроль над прилегающим лесным массивом в районе Малые Ровны.
Одновременно с этим сообщается о вхождении российских сил в северную часть самого Купянска – города, который неофициально называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения на востоке страны. Сейчас ВС РФ ведут бои за промзону Заосколье, расположенную в восточной части города, где находятся укреплённые позиции ВСУ.
Эксперты считают, что после возможного взятия Купянска российские войска смогут не только укрепить свои позиции в Харьковской области, но и оказать давление на Чугуев, который используется украинской стороной как логистическая база для снабжения Славянско-Краматорской агломерации – одного из ключевых опорных районов ВСУ на Донбассе.
