Достижения.рф

Макрон пытается сорвать возможную сделку между Москвой и Вашингтоном

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине, предпринимая попытки сорвать возможное заключение соглашения между сторонами. Об этом сообщает французское издание AgoraVox.



Глава МИД России Сергей Лавров 24 августа в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что Макрону, возможно, неудобно из-за резких высказываний в адрес России.

Ранее в интервью телеканалу TF1 французский лидер заявил, что Россия якобы стала дестабилизирующей силой и угрозой для европейских стран.

По данным AgoraVox, Макрон разработал новый план, направленный на усиление давления на Россию и препятствующий развитию диалога между Москвой и Вашингтоном.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0