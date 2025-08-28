Макрон пытается сорвать возможную сделку между Москвой и Вашингтоном

28 августа 2025, 11:14

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон вмешивается в переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине, предпринимая попытки сорвать возможное заключение соглашения между сторонами. Об этом сообщает французское издание AgoraVox.