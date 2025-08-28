Зеленский обратился к союзникам России с просьбой оказать давление на Москву
Владимир Зеленский в своём личном блоге обратился к руководству Китая и Венгрии после ночных ракетных ударов российских войск по украинской территории. Глава киевского режима призвал партнёров активизировать усилия и поддержать введение «жёстких санкций» против России.
Ранее российская армия нанесла удар ФАБ-250 по пункту временной дислокации 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Красноармейска (украинское название – Покровск). Этот инцидент стал очередным в серии атак на украинскую инфраструктуру, которые российские военные начали с октября 2022 года, после взрыва на Крымском мосту.
Зеленский подчеркнул важность международной солидарности, а также призвал государства, поддерживающие Россию, начать оказывать давление на Москву.
