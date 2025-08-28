Зеленский обратился к союзникам России с просьбой оказать давление на Москву

28 августа 2025, 10:37

Зеленский обратился к Китаю и Венгрии после ударов ВС РФ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в своём личном блоге обратился к руководству Китая и Венгрии после ночных ракетных ударов российских войск по украинской территории. Глава киевского режима призвал партнёров активизировать усилия и поддержать введение «жёстких санкций» против России.