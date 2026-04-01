Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Украинские беспилотники в очередной раз атаковали Белгородскую область, двум мирным жителям понадобилась помощь медиков. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгородском округе на участке автодороги Красный Октябрь — Бессоновка дрон-камикадзе нанес удар по движущемуся автомобилю. Врачи оказали водителю необходимую помощь в больнице и отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, в результате атаки БПЛА на населенный пункт Архангельское в Шебекинском округе пострадал проезжавший мимо велосипедист. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями ног и лица.
Ранее после еще одной атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал 15-летний юноша. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
