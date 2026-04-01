ТАСС: в Запорожской области пропал взвод 210-го отдельного штурмового полка ВСУ
В Запорожской области пропал взвод 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По его словам, личный состав исчез под селом Воздвижевка. Судьба военнослужащих неизвестна. Собеседник агентства также отметил, что этот населенный пункт подвергается наиболее сильным ударам российских фугасных авиабомб.
«Под Воздвижевкой противник потерял взвод личного состава. Он просто исчез, их судьба неизвестна», — сказал он.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщал, что из-под завалов многоквартирного дома в Васильевке спасатели извлекли тело 12-летней девочки, погибшей в результате атаки ВСУ. Он подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно наносили удары по мирным жителям, включая женщин и детей.