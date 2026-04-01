Целый взвод ВСУ исчез на одном направлении

01 апреля 2026, 15:45

ТАСС: в Запорожской области пропал взвод 210-го отдельного штурмового полка ВСУ

Фото: iStock/Olena_Z

В Запорожской области пропал взвод 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По его словам, личный состав исчез под селом Воздвижевка. Судьба военнослужащих неизвестна. Собеседник агентства также отметил, что этот населенный пункт подвергается наиболее сильным ударам российских фугасных авиабомб.

«Под Воздвижевкой противник потерял взвод личного состава. Он просто исчез, их судьба неизвестна», — сказал он.