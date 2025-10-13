Испытай себя как боец СВО: директор «Витязя» раскрыл, чему научат на дне открытых дверей в спеццентре

13 октября 2025, 14:50

Глава центра «Витязь» Лысюк: на дне открытых дверей покажут, как готовят бойцов СВО

оригинал Фото: медиасток.рф

В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе регулярно проходят дни открытых дверей. Любой желающий сможет не только посмотреть на условия подготовки бойцов, но и лично под руководством инструкторов-ветеранов попробовать выполнить простые упражнения с оружием и научиться накладывать жгут. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра Сергей Лысюк.





На контрольно-пропускном пункте необходимо сообщить о цели визита. Далее желающих регистрируют, проверяют и пропускают на территорию «Витязя».

«Там происходит встреча с нашими инструкторами и соответственно уже будет возможность пройти какие-то простые занятия, выполнить манипуляции с оружием», — рассказал Лысюк.

«Тактическая медицина — это как раз тот минимальный объем знаний, который необходим при получении боевых травм. То есть это остановка кровотечений путем наложения жгута, повязок», — пояснил Сергей Лысюк.