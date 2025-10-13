Испытай себя как боец СВО: директор «Витязя» раскрыл, чему научат на дне открытых дверей в спеццентре
Глава центра «Витязь» Лысюк: на дне открытых дверей покажут, как готовят бойцов СВО
В Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе регулярно проходят дни открытых дверей. Любой желающий сможет не только посмотреть на условия подготовки бойцов, но и лично под руководством инструкторов-ветеранов попробовать выполнить простые упражнения с оружием и научиться накладывать жгут. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал директор центра Сергей Лысюк.
На контрольно-пропускном пункте необходимо сообщить о цели визита. Далее желающих регистрируют, проверяют и пропускают на территорию «Витязя».
«Там происходит встреча с нашими инструкторами и соответственно уже будет возможность пройти какие-то простые занятия, выполнить манипуляции с оружием», — рассказал Лысюк.Он подчеркнул, что все занятия будут проходить только под строгим руководством опытных инструкторов. Особое внимание на таких курсах уделяется тактической медицине — навыку, критически важному для спасения жизни в бою.
«Тактическая медицина — это как раз тот минимальный объем знаний, который необходим при получении боевых травм. То есть это остановка кровотечений путем наложения жгута, повязок», — пояснил Сергей Лысюк.В ходе дня открытых дверей гости смогут лично пообщаться с инструкторами — ветеранами подразделений спецназа и участниками СВО, оценить оснащение центра и получить ответы на все интересующие вопросы.
Напоминаем, что с апреля 2023 года в подмосковной Балашихе работает первый в стране единый пункт отбора на службу по контракту в Центре специального назначения «Витязь». Этот проект объединяет все необходимые этапы оформления контракта с Министерством обороны, что обеспечивает кандидатам высокий уровень удобства.
В рамках пункта осуществляется широкий спектр услуг: медицинская комиссия, юридические консультации, помощь в открытии банковского счета, а также подробная информация о льготах для военнослужащих и их семей. Следует подчеркнуть, что все специалисты направляются в зону СВО только после завершения полного курса подготовки. Записаться на день открытых дверей и получить дополнительную информацию можно на сайте контрактмо.рф, через специального бота или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02.