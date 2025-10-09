Директор «Витязя» рассказал, как центр стал ключевым звеном в подготовке военных для СВО

09 октября 2025, 18:19

Директор центра «Витязь» Лысюк: добровольцы СВО получают жизненно важные навыки

Фото: медиасток.рф

В подмосковной Балашихе работает уникальный центр специальной подготовки «Витязь», где добровольцев и мобилизованных для службы в зоне СВО готовят инструкторы-ветераны спецназа, Росгвардии и ФСБ. Особое внимание уделяется отработке жизненно важных навыков — от обращения с оружием до тактической медицины.





Директор ЧОУ ДПО ЦСП «Витязь» Сергей Лысюк в беседе с «Радио 1» рассказал об основных задачах центра.





«Мы должны дать первичные навыки людям, которые выполняют задачи», — подчеркнул он.

«Мы в инициативном порядке проводили курсы для тех людей, которые готовились к мобилизации или были добровольцами. Обучали безопасному обращению с оружием, изготовке для ведения огня и тактической медицине», — пояснил собеседник.

«Подготовка соответствует тому времени, которое выделяется. За этот период мы даем все возможное. Это, прежде всего, безопасное обращение с оружием, как вести себя на поле боя и навыки выживания», — отметил директор центра.

