Директор «Витязя» рассказал, как центр стал ключевым звеном в подготовке военных для СВО
Директор центра «Витязь» Лысюк: добровольцы СВО получают жизненно важные навыки
В подмосковной Балашихе работает уникальный центр специальной подготовки «Витязь», где добровольцев и мобилизованных для службы в зоне СВО готовят инструкторы-ветераны спецназа, Росгвардии и ФСБ. Особое внимание уделяется отработке жизненно важных навыков — от обращения с оружием до тактической медицины.
Директор ЧОУ ДПО ЦСП «Витязь» Сергей Лысюк в беседе с «Радио 1» рассказал об основных задачах центра.
«Мы должны дать первичные навыки людям, которые выполняют задачи», — подчеркнул он.По словам Лысюк, изначально центр готовил персонал для охраны и инкассации, но с началом СВО его работа кардинально изменилась. Сначала обучение шло в инициативном порядке.
«Мы в инициативном порядке проводили курсы для тех людей, которые готовились к мобилизации или были добровольцами. Обучали безопасному обращению с оружием, изготовке для ведения огня и тактической медицине», — пояснил собеседник.Он добавил, что далее губернатором Московской области Андреем Воробьёвым была поставлена официальная задача — готовить граждан к службе по контракту, для чего собрали команду инструкторов-ветеранов из подразделений спецназа, Росгвардии и ФСБ, в том числе участников СВО.
«Подготовка соответствует тому времени, которое выделяется. За этот период мы даем все возможное. Это, прежде всего, безопасное обращение с оружием, как вести себя на поле боя и навыки выживания», — отметил директор центра.При этом углубленная подготовка на боевой технике, по словам Лысюка, проходит уже на учебных пунктах Минобороны.
Напомним, в подмосковной Балашихе с апреля 2023 года функционирует первый в стране единый пункт отбора на службу по контракту в ЦСН «Витязь». Данный проект консолидирует все необходимые процедуры оформления контракта с Министерством обороны, что обеспечивает высокий уровень комфорта для кандидатов.
На базе пункта предоставляется полный комплекс услуг: медицинская комиссия, юридические консультации, помощь в открытии банковского счета, а также подробное информирование о положенных льготах для военнослужащих и членов их семей. Важно отметить, что все специалисты направляются в зону СВО исключительно после окончания полного курса подготовки. Записаться на день открытых дверей и получить дополнительную информацию можно на сайте контрактмо.рф, через специального бота или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02.