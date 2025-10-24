Азамат Мусагалиев: КВН, личная жизнь и СВО — где сейчас находится известный юморист и чем занимается?
Азамат Мусагалиев — известный телеведущий и комик, который стал популярным благодаря участию в КВН с командой «Камызяки». Его чувство юмора и харизма покорили зрителей. За внешним образом веселого человека скрывается заботливый семьянин и отец многодетной семьи. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы МусагалиеваАзамат родился в октябре 1984 года в маленьком городке Камызяк в Астраханской области. У него есть старший брат и сестра. По национальности он казах, но учился в русской школе. Родители привили ему уважение к родному языку, и он до сих пор общается на казахском с близкими.
Музыка и КВНВ детстве Азамат много времени проводил с гитарой. По просьбе мамы он пошел в музыкальную школу и стал отличным гитаристом и певцом. В КВН он начал играть еще в школе, когда друг попросил его подыграть на гитаре. Это выступление вдохновило его, и он решил, что хочет выходить на сцену снова.
Его дебют в КВН состоялся в 2007 году в команде «Альтернатива». В 2009 году он стал капитаном «Сборной Камызякского края». Под его руководством команда выиграла чемпионат Высшей лиги в 2015 году, а Азамат получил титул «КВНщик года».
Телевизионные проектыС 2014 года Азамат начал сниматься в шоу «Однажды в России», а через год появился в сериале «Интерны». Он также стал ведущим популярных программ на ТНТ, таких как «Где логика?», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю». Его карьера продолжает развиваться, появляются новые интересные проекты.
«Я изначально не рассчитывал, что меня пригласят вести все эти передачи. Да, этого не стало — но этого могло и не быть. Безусловно, есть какая-то горечь и сожаление. Но это было, и я был счастлив», — сказал он в ходе YouTube-шоу «Вопрос ребром».
Личная жизнь Азамата МусагалиеваАзамат встретил свою жену Викторию в 2006 году. Они познакомились во время прогулки по парку. В 2008 году они поженились, а через год у них родилась дочь Милана. Позже появилась еще одна дочка по имени Ляйсан. В начале 2025 года Азамат порадовал поклонников праздничными выпусками «Большого шоу», где выступали комики, артисты и спортсмены. Участники соревновались в умении сдерживать смех, чтобы выиграть денежный приз.
СВОАзамат Мусагалиев после начала СВО опубликовал в социальных сетях пост, в котором выступил «за мир».
«Люди! Главное — это люди! Ни паспорт, ни цвет, ни убеждения! Надо поберечь друг друга. В Украине много ребят, с которыми меня многое связывает. И я хочу, чтобы ни они и их семьи, ни кто-либо вообще не страдал. Я за мир», — написал он.