Беспилотники ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС: что известно о пожаре на станции
В Шатурском округе Московской области произошло крупное возгорание после атаки украинских беспилотников. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара достигла 65 квадратных километров. На текущий момент возгорание локализовано. Подробности случившегося — в материале «Радио 1».
Что Воробьёв сказал про атаку БПЛА ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Утром 23 ноября на Шатурскую ГРЭС была совершена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны успешно перехватили часть дронов, однако некоторые из них все же достигли территории электростанции, что привело к возникновению пожара. В настоящее время возгорание локализовано. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в своем Telegram-канале.
Электроснабжение города остается в норме благодаря своевременному переключению на резервные линии. Для поддержания теплоснабжения до стабилизации ситуации в округ были направлены мобильные котельные. Глава округа Николай Прилуцкий и представители всех ответственных служб находятся на месте происшествия. Уточняется, что местные жители в результате произошедшего не пострадали.
Тушение пожара на Шатурской ГРЭС: детали
По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения было зафиксировано возгорание трех трансформаторов, каждый из которых занимает площадь 65 квадратных метров. На текущий момент проводится работа по уточнению дополнительной информации, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Для ликвидации пожара привлечены 137 человек и 49 единиц техники. Из них 59 человек и 19 единиц техники предоставлены МЧС России.
Шатурская ГРЭС — одна из старейших электростанций в Российской Федерации. Первый объект станции был открыт в 1920 году по плану ГОЭЛРО (государственная комиссия по электрификации России). Основная часть станции была запущена в 1925 году и с тех пор неоднократно модернизировалась.
Сколько дронов сбили над Москвой и областью
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали три беспилотных летательных аппарата над регионом. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Согласно информации российского оборонного ведомства, в течение прошлой ночи перехвачено и уничтожено 75 украинских дронов.