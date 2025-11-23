Пушилин заявил о расширении зоны контроля в Константиновке в ДНР
Российские войска расширили зону контроля в районе Константиновки в ДНР. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, усиление контроля в основном происходит с востока и юго-востока Константиновки. Бои продолжаются за Иванополье и на северной части Клебан-Быкского водохранилища, подчеркнул Пушилин.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: