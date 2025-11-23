Воробьёв прокомментировал атаку ВСУ на Шатурскую ГРЭС

23 ноября 2025, 10:00

Воробьёв: Шатурская ГРЭС атакована БПЛА, после падения дронов начался пожар

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, в результате падения дронов начался пожар. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.





По его словам, ПВО уничтожила часть дронов, а несколько БПЛА рухнули на территорию станции.





«На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — пояснил Воробьёв.