Воробьёв прокомментировал атаку ВСУ на Шатурскую ГРЭС

Воробьёв: Шатурская ГРЭС атакована БПЛА, после падения дронов начался пожар
оригинал Андрей Воробьёв (Фото: www.kremlin.ru)

Несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, в результате падения дронов начался пожар. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.



По его словам, ПВО уничтожила часть дронов, а несколько БПЛА рухнули на территорию станции.

«На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — пояснил Воробьёв.

Глава Подмосковья подчеркнул, что электроснабжение в городе функционирует без перебоев благодаря оперативному переключению на резервные линии. Для обеспечения теплоснабжения до стабилизации ситуации в округ направлены передвижные блочно-модульные котельные.

Воробьёв добавил, что ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.
Екатерина Коршунова

