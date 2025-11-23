Воробьёв прокомментировал атаку ВСУ на Шатурскую ГРЭС
Воробьёв: Шатурская ГРЭС атакована БПЛА, после падения дронов начался пожар
Несколько беспилотников упали на территорию Шатурской ГРЭС, в результате падения дронов начался пожар. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.
По его словам, ПВО уничтожила часть дронов, а несколько БПЛА рухнули на территорию станции.
«На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — пояснил Воробьёв.
Глава Подмосковья подчеркнул, что электроснабжение в городе функционирует без перебоев благодаря оперативному переключению на резервные линии. Для обеспечения теплоснабжения до стабилизации ситуации в округ направлены передвижные блочно-модульные котельные.
Воробьёв добавил, что ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.