Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над акваторией Чёрного моря уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов, в Республике Крым ликвидировали десять дронов, в Брянской области — девять, в Воронежской области — семь, в Краснодарском крае — четыре, в Смоленской области — три, в Московском регионе — два, в Белгородской области — два, в Калужской области — один и в Рязанской области — один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
