Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА

23 ноября 2025, 08:00

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над регионами России

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.