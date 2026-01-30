Достижения.рф

Биполярное расстройство, наркоторговля и принуждение девственниц к интиму: где сейчас Оxxxymiron*, чем он болен и что говорил об СВО?

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оксимирона* часто сравнивают с Эминемом, ведь у обоих путь к успеху был далеко не простым. Рэпер всегда умел поддержать разговор и выразить свои мысли. Однако, несмотря на свою популярность, он осмелился предать родину, открыто выступив против проведения специальной военной операции. Его действия вызывают недовольство у многих. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность Оксимирона*

Мирон Янович Федоров* появился на свет 31 января 1985 года в Ленинграде. Он вырос в обычной интеллигентной семье. Сначала учился в школе № 185, но, когда ему исполнилось девять, семья переехала в Германию из-за новой работы отца. Эмиграция была непростой. Мирону*, который не знал немецкого, было тяжело адаптироваться. Он попал в престижную гимназию Марии Вехтлер, но каждый урок превращался в испытание. Одноклассники не принимали его, и это сильно осложняло жизнь в новой стране.

Когда Мирону* исполнилось 15, его семья переехала в Слау, маленький город в графстве Беркшир, где царила наркоторговля. Несмотря на это, парень упорно учился и приносил родителям хорошие оценки. По совету преподавателя по истории он поступил в Оксфорд, выбрав специальность «английская средневековая литература». Однако учеба не давалась легко. Мирон* чувствовал себя не в своей тарелке среди элиты, ведь юноша считал себя «выходцем из крестьян». В 2006 году ему поставили диагноз «биполярное расстройство личности», его исключили из университета. Но он не сдался и вернулся к учебе. В 2008 году Оксимирон* получил диплом.

Рэпер Оксимирон*

Рэпер начал заниматься музыкой с детства. В 13 лет, переживая трудные времена, он взял псевдоним Миф* и погрузился в творчество. Сначала парень читал на немецком, но вскоре переключился на русский. Он думал, что станет первым, кто будет читать рэп на родном языке, ведь вокруг не было эмигрантов из РФ. Однако после поездки в Россию юноша понял, что все ниши уже заняты. Когда его семья переехала в Англию в 2000-х, у Мирона* появился доступ к интернету. Он увидел, насколько развита сцена русского рэпа. Хотя его стиль отличался от простых треков других исполнителей, он все равно чувствовал, что нужно работать над собой. В Великобритании диплом Оксфорда не всегда гарантирует хорошую работу. Мирон* перебивался разными подработками: трудился кассиром, переводчиком, офисным клерком и даже строителем, иногда по 12-15 часов в день.

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В 2007 году он завел знакомства с русскоязычными ребятами в Грин-парке, что вдохновило его снова начать записывать музыку. В 2008-м вышел его трек «Лондон против всех», который привлек внимание лейбла OptikRussia и принес ему первых фанатов. Тогда же он выпустил дебютный клип «Я хейтер». Спустя год Мирон* принял участие в независимом рэп-батле Hip-Hop.ru. В 2011 году вместе с другом они создали лейбл Vagabund, где вышел его первый альбом «Вечный жид». В 2012-м он выпустил интернет-релиз miXXXtape I, а в 2013-м — второй сборник «miXXXtape II: Долгий путь домой».

В 2014 году он записал совместный трек с ЛСП «Мне скучно жить». Оксимирон* также стал постоянным участником интернет-шоу Versus Battle на YouTube, где рэперы соревнуются в словесных поединках. Летом 2019 года он удивил своих поклонников новым образом — побрившись налысо и отпустив короткую бороду. Не всем этот стиль пришелся по вкусу. В феврале 2020 года вышел его сингл «В книге все было по-другому». В сентябре 2021 года Оксимирон* совместно с Rudeboy выпустил трек «Сказка о потерянном времени». А в декабре 2023 года рэпер порадовал слушателей новым альбомом, записанным вместе с троюродным братом.

СВО

Артист оказался среди тех, кто выступил против специальной военной операции на Украине. Рэпер решил отложить шесть сольных концертов в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были пройти в первой половине 2022 года, и сказал, что переносит их «на неопределенный срок». Он также активно участвовал в митингах и протестах.

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Личная жизнь Оксимирона*

Для многих фанатов Мирон Федоров* остается загадкой. Рэпер не любит делиться подробностями своей личной жизни и не афиширует свои любовные отношения. По слухам, он был женат и имел множество романов. В частности, ему приписывали связь с певицей Ольгой Серябкиной. Позже поклонники заподозрили, что Оxxxymiron* встречается с дизайнером Дилярой Минрахмановой. Рэпер не стал комментировать свои отношения, но однажды они вместе побывали на свадьбе друзей, и девушка с радостью поделилась этим в соцсетях. Позже она подтвердила, что встречалась с Мироном*, но после расставания перестала с ним общаться. По слухам, следующей его избранницей стала модель Наталья Ещенко.

Тяжелая болезнь

В 2025 году в новостях появилась тревожная информация о здоровье Оксимирона*. Сообщалось, что рэпер страдает от серьезного онкологического заболевания, вероятно, рака крови. Основным поводом для таких слухов стало перенесенное турне артиста. Однако ни один из его близких не подтвердил это.

Проблемы с законом

В конце августа 2022 года московская прокуратура подала иск против артиста. Сотрудники ведомства нашли материалы рэпера в интернете, которые, по мнению правоохранителей, были экстремистскими. В октябре того же года Минюст России внес его в список иностранных агентов. Летом 2023 года мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не указал статус иноагента в своих соцсетях. А в мае 2024 года МВД объявило его в розыск, но не уточнило, по какой статье.

Оксимирон* сейчас

У Оксимирона* сейчас не самые лучшие времена. Он живет за границей. В подкасте журналистки Анастасии Красильниковой несколько девушек рассказали, что артист принуждал их к сексу. При этом на момент переписки они были несовершеннолетними. Несмотря на это, Мирон* анонсировал мировой тур на 2026 год, который охватит США, Европу, Японию, Австралию и Южную Корею.

* внесен Минюстом РФ в список физических лиц — иностранных агентов
Дарья Осипова

