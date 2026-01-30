Биполярное расстройство, наркоторговля и принуждение девственниц к интиму: где сейчас Оxxxymiron*, чем он болен и что говорил об СВО?

30 января 2026, 16:07

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оксимирона* часто сравнивают с Эминемом, ведь у обоих путь к успеху был далеко не простым. Рэпер всегда умел поддержать разговор и выразить свои мысли. Однако, несмотря на свою популярность, он осмелился предать родину, открыто выступив против проведения специальной военной операции. Его действия вызывают недовольство у многих. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Оксимирона* Рэпер Оксимирон* СВО Личная жизнь Оксимирона* Тяжелая болезнь Проблемы с законом Оксимирон* сейчас

Детство и юность Оксимирона*

Рэпер Оксимирон*

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

СВО

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Личная жизнь Оксимирона*

Тяжелая болезнь

Проблемы с законом

Оксимирон* сейчас