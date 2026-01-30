Биполярное расстройство, наркоторговля и принуждение девственниц к интиму: где сейчас Оxxxymiron*, чем он болен и что говорил об СВО?
Оксимирона* часто сравнивают с Эминемом, ведь у обоих путь к успеху был далеко не простым. Рэпер всегда умел поддержать разговор и выразить свои мысли. Однако, несмотря на свою популярность, он осмелился предать родину, открыто выступив против проведения специальной военной операции. Его действия вызывают недовольство у многих. Подробнее о жизни знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Оксимирона*Мирон Янович Федоров* появился на свет 31 января 1985 года в Ленинграде. Он вырос в обычной интеллигентной семье. Сначала учился в школе № 185, но, когда ему исполнилось девять, семья переехала в Германию из-за новой работы отца. Эмиграция была непростой. Мирону*, который не знал немецкого, было тяжело адаптироваться. Он попал в престижную гимназию Марии Вехтлер, но каждый урок превращался в испытание. Одноклассники не принимали его, и это сильно осложняло жизнь в новой стране.
Когда Мирону* исполнилось 15, его семья переехала в Слау, маленький город в графстве Беркшир, где царила наркоторговля. Несмотря на это, парень упорно учился и приносил родителям хорошие оценки. По совету преподавателя по истории он поступил в Оксфорд, выбрав специальность «английская средневековая литература». Однако учеба не давалась легко. Мирон* чувствовал себя не в своей тарелке среди элиты, ведь юноша считал себя «выходцем из крестьян». В 2006 году ему поставили диагноз «биполярное расстройство личности», его исключили из университета. Но он не сдался и вернулся к учебе. В 2008 году Оксимирон* получил диплом.
Рэпер Оксимирон*Рэпер начал заниматься музыкой с детства. В 13 лет, переживая трудные времена, он взял псевдоним Миф* и погрузился в творчество. Сначала парень читал на немецком, но вскоре переключился на русский. Он думал, что станет первым, кто будет читать рэп на родном языке, ведь вокруг не было эмигрантов из РФ. Однако после поездки в Россию юноша понял, что все ниши уже заняты. Когда его семья переехала в Англию в 2000-х, у Мирона* появился доступ к интернету. Он увидел, насколько развита сцена русского рэпа. Хотя его стиль отличался от простых треков других исполнителей, он все равно чувствовал, что нужно работать над собой. В Великобритании диплом Оксфорда не всегда гарантирует хорошую работу. Мирон* перебивался разными подработками: трудился кассиром, переводчиком, офисным клерком и даже строителем, иногда по 12-15 часов в день.
В 2007 году он завел знакомства с русскоязычными ребятами в Грин-парке, что вдохновило его снова начать записывать музыку. В 2008-м вышел его трек «Лондон против всех», который привлек внимание лейбла OptikRussia и принес ему первых фанатов. Тогда же он выпустил дебютный клип «Я хейтер». Спустя год Мирон* принял участие в независимом рэп-батле Hip-Hop.ru. В 2011 году вместе с другом они создали лейбл Vagabund, где вышел его первый альбом «Вечный жид». В 2012-м он выпустил интернет-релиз miXXXtape I, а в 2013-м — второй сборник «miXXXtape II: Долгий путь домой».
В 2014 году он записал совместный трек с ЛСП «Мне скучно жить». Оксимирон* также стал постоянным участником интернет-шоу Versus Battle на YouTube, где рэперы соревнуются в словесных поединках. Летом 2019 года он удивил своих поклонников новым образом — побрившись налысо и отпустив короткую бороду. Не всем этот стиль пришелся по вкусу. В феврале 2020 года вышел его сингл «В книге все было по-другому». В сентябре 2021 года Оксимирон* совместно с Rudeboy выпустил трек «Сказка о потерянном времени». А в декабре 2023 года рэпер порадовал слушателей новым альбомом, записанным вместе с троюродным братом.