«Мы все у него учимся»: Серёга назвал Басту главным лидером русского рэпа

30 января 2026, 12:24

Рэпер Серёга тепло высказался о Василии Вакуленко

Баста (Фото: Instagram* / @bastaakanoggano)

Серёга неожиданно и очень тепло высказался о Басте, назвав его одним из ключевых и самых значимых людей в российском рэпе.





В интервью шоу «Алёна, блин» артист признался, что испытывает к Василию Вакуленко большое уважение, несмотря на прошлые разногласия между ними.



По словам Серёги, Баста — это не просто успешный музыкант, а настоящий ориентир для целого поколения артистов. Он подчеркнул, что Василий на протяжении многих лет остаётся верен себе и своему стилю, продолжая выпускать качественный и честный продукт.





«Это человек, у которого мы все учимся, который не изменяет себе очень долгое время, делает качественный продукт. Это муза, это творчество! Это большой художник», — заявил Серёга.