Диброва рассказала, когда они с Товстиком могут завести общего ребёнка

30 января 2026, 15:11

Полина Диброва намекнула на планы стать мамой с Романом Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась с поклонниками, что собирается на цифровой детокс, объяснив это «подготовкой организма к важной миссии».





Естественно, поклонники сразу заподозрили, что речь может идти о беременности. Super напрямую спросил у Полины, планируют ли они с Романом Товстиком ребёнка.





«Родить ребёнка, конечно, хочется. Мы обязательно заведём общего малыша, как только представится возможность», — подтвердила Диброва.

«Всё узнаете, когда придёт время. Если Бог даст — конечно», — заявила она.