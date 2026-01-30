Достижения.рф

Диброва рассказала, когда они с Товстиком могут завести общего ребёнка

Полина Диброва намекнула на планы стать мамой с Романом Товстиком
Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась с поклонниками, что собирается на цифровой детокс, объяснив это «подготовкой организма к важной миссии».



Естественно, поклонники сразу заподозрили, что речь может идти о беременности. Super напрямую спросил у Полины, планируют ли они с Романом Товстиком ребёнка.

«Родить ребёнка, конечно, хочется. Мы обязательно заведём общего малыша, как только представится возможность», — подтвердила Диброва.
При этом детали «важной миссии» Полина решила пока оставить в тайне.

«Всё узнаете, когда придёт время. Если Бог даст — конечно», — заявила она.
Напомним, роман Полины Дибровой и Романа Товстика стал известен летом 2024 года, вскоре после её развода с Дмитрием Дибровым. Тогда же звезда переехала в дом рядом с бывшим мужем, чтобы сыновья — Александр (15 лет), Фёдор (11) и Илья (10) — могли поддерживать связь с отцом.

