Блокировка логистики на Доброполье, срыв ротации войск под Запорожьем и небо под контролем «Панцирь-С»: последние новости СВО на 30 мая
Российские подразделения на нескольких направлениях спецоперации продолжают планомерно уничтожать живую силу, технику, опорные пункты и беспилотную авиацию противника. Разведчики-беспилотники и артиллерийские расчёты ВС РФ ежесуточно наносят прицельные удары, срывая ротацию, перекрывая маршруты снабжения и ликвидируя вражеские укрепления. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиРазведчики горного соединения ВДВ из Новороссийска продолжают охоту за тыловыми объектами противника на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе очередного вылета расчёты ударных беспилотников обнаружили и ликвидировали два пикапа, перевозивших личный состав так называемого элитного подразделения ВСУ. Вопреки оснащению машин средствами радиоэлектронной борьбы, применение дронов-камикадзе с волоконно-оптическим каналом управления обеспечило прямое попадание: вражеские помехи не повлияли на наведение. Уничтожение автомобилей сорвало переброску резервистов на передовую, личный состав ликвидирован.
Помимо этого, в прифронтовой полосе разведывательные группы батальона засекли две самоходные грузовые платформы, используемые ВСУ для доставки материальных средств. Обе тележки также несли самодельные системы РЭБ, однако операторы FPV-дронов поразили цели, лишив украинские подразделения боеприпасов и продовольствия.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ на Краматорско-дружковском направленииОператоры дронов отдельного полка беспилотных авиасистем «Буревестник» добровольческого корпуса группировки войск «Южная» на линии фронта ведут планомерную воздушную разведку и наносят прицельные поражения по вражеским объектам. За минувшие сутки, по информации Минобороны РФ, вскрыты укреплённые узлы обороны ВСУ, места скопления живой силы, блиндажи и долговременные фортификации. После привязки координат расчёты БПЛА ВС РФ последовательно уничтожили выявленные укрытия. Под удары попали полевые убежища, усиленные огневые точки и прочие элементы оборонительной инфраструктуры. Ликвидация таких сооружений подрывает устойчивость защиты противника и лишает его возможности удерживать позиции.
Уничтожение тяжелых БПЛА ВСУ в Сумской областиОператоры ударных беспилотников из состава 34-й гвардейской горной мотострелковой бригады северной группировки ВС РФ несут круглосуточную вахту в воздушном пространстве Сумской области. Они обнаруживают и поражают вражеские дроны, полевые укрытия, вооружение и личный состав ВСУ. Радиолокационные станции фиксируют неприятельские БПЛА ещё над разделительной полосой. Поражение целей выполняют FPV-аппараты с осколочно-фугасной нагрузкой. Дистанционный подрыв создаёт облако осколков, наносящее максимальные повреждения.
В очередном боевом вылете расчёты ВС РФ своевременно выявили и ликвидировали в Сумской области несколько тяжёлых ударных квадрокоптеров ВСУ на пути к российским рубежам. Все неприятельские беспилотники сбиты в воздухе. Уничтожение этих объектов срывает разведывательные и ударные замыслы противника, нарушает его систему огневого прикрытия и снижает опасность для российских войск на данном участке фронта.
Удары по местам запуска БПЛА на Константиновском направленииАртиллерийские расчёты 3-го армейского корпуса группировки войск «Южная» на линии фронта ведут прицельное поражение живой силы и объектов обеспечения ВСУ. Огневая работа организована совместно с операторами беспилотных систем. Согласно данным Минобороны РФ, в ходе воздушного мониторинга за минувшие сутки на Константиновском направлении вскрыты стартовые площадки ударных коптеров противника, используемых для налётов на российские позиции и наводки орудий. По переданным координатам немедленно отработала корпусная артиллерия.
Серия попаданий уничтожила вражеские позиции, точки запуска БПЛА и находившуюся там пехоту. Записи объективного контроля зафиксировали результативность каждого выстрела. Тесное взаимодействие авиаразведки и огневых средств позволяет своевременно пресекать активность дронов ВСУ и держать оборону противника под непрерывным давлением.
Поражение блиндажей противника «Молнией-2»Операторы отдельного батальона беспилотных авиасистем 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» применили ударные дроны самолётного типа «Молния-2» для ликвидации укреплённого узла обороны ВСУ на Днепропетровском направлении. В ходе разведки в лесополосе выявлен опорный вражеский пункт с живой силой, перекрывавший путь штурмовым группам пехоты. Получив координаты, расчёты «Молний» провели последовательный запуск аппаратов. Несмотря на интенсивные радиопомехи, операторы направили дроны точно в цель. Уничтожая полевые укрепления, технику и личный состав, подразделения беспилотной авиации создают безопасные условия для продвижения ударных отрядов группировки «Центр».
Блокировка путей снабжения ВСУ на Добропольском направленииОператоры боевых квадрокоптеров группировки «Центр» на Добропольском участке фронта планомерно разрушают пути снабжения противника. Расчёты FPV-дронов ежесуточно поражают грузовые пикапы и легкобронированные машины ВСУ, задействованные для доставки боеприпасов и смены подразделений на позициях. Особое внимание уделяется целям в прифронтовых населённых пунктах. Там неприятель прячет автотранспорт и оборудует временные узлы обороны.
Также уничтожаются малочисленные пехотные группы, выдвигающиеся к передовой. Вместе с бронетехникой ликвидируется находящаяся внутри живая сила. Результатом системных поражений становится фактическое блокирование основных артерий обеспечения ВСУ на данном направлении. Ротация войск ВСУ и подвоз расходных материалов к линии боестолкновения серьёзно затруднены.
Удары «Гиацинт-С» по пунктам управления БПЛА ВСУРасчёты 152-мм самоходных орудий «Гиацинт-С» ежесуточно решают огневые задачи: сопровождают штурмующие отряды, поражают объекты противника и ведут подавление вражеских батарей. Артиллеристы планомерно вскрывают и ликвидируют наземные компоненты беспилотной авиации ВСУ, снижая угрозу с воздуха для российских войск. Метод быстрого развёртывания с маскировкой уменьшает риск обнаружения и встречного огня.
По информации от Минобороны РФ, за минувшие сутки, получив от разведдронов точку цели, наводчики самоходки 72-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» сняли укрывные сети, вышли на позицию, зарядили установку и серией прицельных выстрелов уничтожили вражеский объект. Сразу после этого военнослужащие оставили огневой рубеж, уйдя от контрбатарейных ударов и FPV-атак. Ликвидация опорного узла и командного пункта управления дронами очистила небо для пехоты ВС РФ, что позволило без помех продолжать наступательные действия.