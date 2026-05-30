Захарова: Западу не стоит удивляться, что после индульгенции Киеву «долетает» и до них

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Запад не должен удивляться тому, что после выданной Зеленскому индульгенции на любое применение западного оружия оно начинает «долетать» и до них самих. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для RT.





Она напомнила, что «есовско-натовские представители» сами разрешили киевскому режиму использовать их вооружение в любых целях. Главное — чтобы в «правильном направлении».





«А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного, вы же сами заварили эту кашу», — передает RT ироничные слова дипломата.