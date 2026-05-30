Захарова раскрыла, чем Запад поплатился за индульгенцию Зеленскому

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Запад не должен удивляться тому, что после выданной Зеленскому индульгенции на любое применение западного оружия оно начинает «долетать» и до них самих. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для RT.



Она напомнила, что «есовско-натовские представители» сами разрешили киевскому режиму использовать их вооружение в любых целях. Главное — чтобы в «правильном направлении».

«А теперь они удивляются, что и до них долетает. Что же тут удивительного, вы же сами заварили эту кашу», — передает RT ироничные слова дипломата.
Захарова отметила, что на Западе поддерживают конфликт, не позволяя ему угаснуть. Европейцы не просто подбрасывают туда дрова, а постоянно подливают керосин и бензин — ежемесячно согласовывая новые поставки оружия и выделяя средства на продолжение боевых действий.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО не могут существовать в мире — в таких условиях они подобны рыбе без воды. Альянс давно нуждался в «большом враге» и, не найдя его, назначил на эту роль Россию. Украинский кризис, по мнению дипломата, лишь окончательно оформил эту идеологическую конструкцию.
Мария Моисеева

