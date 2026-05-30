БПЛА ВСУ совершили налет на Ростовскую область, есть пострадавшие
Слюсарь: При атаке БПЛА на Таганрог пострадали два мирных жителя и загорелся танкер
В Таганроге из-за удара беспилотника по частному дому пострадали два человека. Угроза новых ударов сохраняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ночью во время воздушной атаки на регион дрон попал в жилое строение. Обоих раненых уже осматривают врачи, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Более того, в порту Таганрога после налета БПЛА загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание. Предварительно, пострадавших там нет, информация уточняется.
Захарова раскрыла, чем Запад поплатился за индульгенцию Зеленскому
«(Беспилотники уничтожили) в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах», — перечислил Слюсарь.Он добавил, что в селе Греково-Тимофеевка обломки БПЛА повредили газовую трубу, крышу и окна в доме. Произошло возгорание, и жителей оперативно эвакуировали. Жертв нет, на месте работают экстренные службы. В населенном пункте Боцманово после атаки ВСУ в двух жилых зданиях оказались разбиты стёкла.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.