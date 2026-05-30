БПЛА ВСУ совершили налет на Ростовскую область, есть пострадавшие

30 мая 2026, 05:35

Слюсарь: При атаке БПЛА на Таганрог пострадали два мирных жителя и загорелся танкер

Фото: iStock/Dragon Claws

В Таганроге из-за удара беспилотника по частному дому пострадали два человека. Угроза новых ударов сохраняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Ночью во время воздушной атаки на регион дрон попал в жилое строение. Обоих раненых уже осматривают врачи, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Более того, в порту Таганрога после налета БПЛА загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание. Предварительно, пострадавших там нет, информация уточняется.





Захарова раскрыла, чем Запад поплатился за индульгенцию Зеленскому

«(Беспилотники уничтожили) в городе Таганрог, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах», — перечислил Слюсарь.