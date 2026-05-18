Блокировка вражеских БПЛА, разгром ротации ВСУ в Запорожье и огонь «Гиацинтов» на Харьковщине: последние новости СВО на 18 мая
Российские военные продолжают планомерно уничтожать инфраструктуру, технику и живую силу ВСУ на нескольких направлениях. На фронтах СВО работают расчёты БПЛА, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Результат — сорванная ротация, перекрытые пути снабжения и разрушенные укреплённые узлы противника. Подробности — в материале «Радио 1».
У ничтожение пунтков запуска БПЛА под КонстантиновкойПодразделения войск беспилотных систем и артиллеристы 3-го армейского корпуса Южной группировки ВС РФ планомерно выявляют и ликвидируют вражескую инфраструктуру БПЛА. Основная цель — блокировка стартовых площадок ударных дронов ВСУ в районе Константиновки. По информации Минобороны РФ, в ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили хорошо замаскированные позиции, откуда противник запускал свои аппараты. Координаты целей оперативно передали артиллерийским расчётам. Военные корпуса нанесли несколько точных ударов по вскрытым объектам, полностью уничтожив пусковые установки, технику и личный состав неприятеля, находившийся на месте.
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области расчёты БПЛА группировки «Восток» в ходе воздушной разведки вскрыли движение техники украинских подразделений вдоль линии фронта. Враг стремился перебросить свои силы и заменить их на передовой. Координаты целей быстро передали ударным дронам. Последовавшими атаками уничтожены бронетранспортёр PBV, бронеавтомобиль «Козак», а также колёсная техника ВСУ вместе с живой силой внутри.
Одновременно российские военные пресекли попытку доставки боеприпасов, беспилотников и материальных средств наземным робототехническим комплексом. Вражеский дрон-снабженец своевременно обнаружили и ликвидировали. Благодаря слаженной работе расчётов беспилотной авиации ротация украинских формирований на этом участке была полностью сорвана, а пути снабжения передовых позиций перекрыты.
На Запорожском направлении артиллеристы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения взаимодействуют с разведкой. Огневая поддержка штурмующим подразделениям оказывается расчётом самоходной установки «Мста-С». Получив от разведчиков точные координаты, экипаж САУ немедленно привёл орудие в боевую готовность и открыл огонь. Стрельба велась с дистанции свыше 20 километров. Несколькими «снайперскими» выстрелами артиллеристы ликвидировали вражеский опорный пункт и миномётный расчёт ВСУ. Уничтожение ключевых огневых средств противника расчистило путь для продвижения штурмовых групп на этом участке.
Уничтожение укреплённого узела ВСУ под КомсомольскимВ Запорожской области у населённого пункта Комсомольское (Гуляйпольское) разведка группировки «Восток» вскрыла хорошо замаскированные опорные пункты ВСУ. Неприятель возвёл там укреплённый оборонительный узел с подземными бетонными сооружениями и разветвлёнными ходами сообщения. Полученные координаты сектора оперативно передали расчёту тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепек» из 35-го гвардейского полка РХБЗ 35-й армии.
Экипаж скрытно занял огневую позицию и накрыл заданный квадрат. После залпа заглубленный вражеский узел полностью разрушен. Бетонные перекрытия и подземные укрытия не выдержали термобарического воздействия и рухнули. Личный состав противника, находившийся внутри, уничтожен.
Подрыв логистики ВСУ в Харьковской областиВ зоне ответственности группировки «Север» операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса продолжают планомерно выводить из строя технику и личный состав ВСУ. На харьковском направлении подразделения уничтожили вражеский автомобильный и роботизированный парк. Разведка зафиксировала пути движения и районы скопления украинской бронетехники и машин.
С учётом специфики целей расчёты подготовили ударные дроны. Последующими атаками ликвидирован транспорт, задействованный для снабжения и ротации живой силы, а также выведены из строя наземные робототехнические комплексы противника. Эти действия нарушили логистику ВСУ, осложнили переброску резервов и ослабили возможности обороняющихся на данном участке.
Кроме того, по ВСУ ведут непрерывный огонь артиллерийские расчёты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север». В ход идут буксируемые орудия «Гиацинт-Б». Орудийные расчёты поражают вражеские опорные пункты, долговременные укрепления, бронированную технику и живую силу украинских подразделений. В ходе очередной боевой задачи артиллеристы уничтожили несколько блиндажей, опорные пункты противника и личный состав ВСУ. Высокая плотность огня не даёт неприятелю возможности перебрасывать резервы на угрожаемые участки и закрепляться на занятых рубежах.