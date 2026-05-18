Достижения.рф

На востоке Литвы обнаружили фрагменты упавшего беспилотника

LRT: На востоке Литвы жители нашли обломки упавшего дрона, вероятно, украинского
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

На востоке Литвы обнаружили фрагменты дрона. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, чьи слова передаёт портал LRT.



Подчеркивается, что вечером 17 мая о падении беспилотника в деревне Самане Утенского района доложили местные жители. Радары его не зафиксировали. На место оперативно прибыли полиция и экстренные службы, начав осмотр территории — следов взрыва не увидели. Пока не установлено, нёс ли дрон заряд. Проводится проверка с целью установить происхождение БПЛА.

«По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги (...) это, скорее всего, украинский беспилотник», — пояснил Виткаускас.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Айдахо на авиашоу Gunfighter Skies потерпели крушение два истребителя палубной авиации. Инцидент произошёл рядом с действующей военной базой ВВС Маунтин-Хоум.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0