На востоке Литвы обнаружили фрагменты упавшего беспилотника
LRT: На востоке Литвы жители нашли обломки упавшего дрона, вероятно, украинского
На востоке Литвы обнаружили фрагменты дрона. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, чьи слова передаёт портал LRT.
Подчеркивается, что вечером 17 мая о падении беспилотника в деревне Самане Утенского района доложили местные жители. Радары его не зафиксировали. На место оперативно прибыли полиция и экстренные службы, начав осмотр территории — следов взрыва не увидели. Пока не установлено, нёс ли дрон заряд. Проводится проверка с целью установить происхождение БПЛА.
«По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги (...) это, скорее всего, украинский беспилотник», — пояснил Виткаускас.