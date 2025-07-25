Бои на Днепре, удар БПЛА ВСУ по машине скорой помощи, атака на Сочи: последние новости СВО
Вооружённые силы РФ продолжают развивать наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Российские подразделения сохраняют инициативу, продвигаясь вглубь обороны противника и нанося удары по важным объектам. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по ПВД и ответный огонь ВСУНа левобережье Днепра российские силы нанесли удары высокой точности по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в районах Садового и Никольского. В ответ украинские войска выпустили 57 артснарядов и десятки дронов. В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей, повреждён жилой фонд и объекты энергетики. Российские подразделения продолжают удерживать и укреплять позиции, пресекают попытки ВСУ вернуть утраченные участки.
Запорожский фронт: штурмы и атака на медиковНа запорожском участке активные штурмовые действия ведутся в районе Плавней и северо-восточнее Каменского. ВС РФ вытесняют противника к окраинам населённых пунктов и ведут обходные манёвры севернее Степового. Одним из трагических эпизодов стала атака украинского БПЛА на машину скорой помощи — погиб водитель, ранены двое медиков. Несмотря на сопротивление, российские силы продолжают продвигаться, закрепляясь на новых рубежах.
Угледарское направление: бои в лесополосах и продвижение к КамышевахеБоестолкновения сосредоточены в районе Темировки, где штурмовые группы РФ ведут бои за контроль над тактическими высотами. Продвижение зафиксировано и со стороны Шевченко в сторону Камышевахи. Интенсивные столкновения идут и в лесах южнее Зелёного Гая. Успехи на этом участке формируют предпосылки для развития наступления вглубь обороны ВСУ.
Константиновское направление: давление на укреплённые районыК вечеру 24 июля российские подразделения прорвали оборону ВСУ у Яблоновки и вошли в Александро-Калиново. В Щербиновке идут бои в жилой застройке, севернее Торецка отмечаются успехи в районе Александро-Шультино. На рубежах Ступочек бои носят маневренный характер — позиции переходят из рук в руки, однако инициатива остаётся за ВС РФ. В Часовом Яре зафиксировано продвижение в южных кварталах.
Северское и Краснолиманское направления: тактические успехи и удары по логистикеНа Северском направлении российские части укрепляют контроль над территориями севернее Ивано-Дарьевки. На Краснолиманском участке наиболее ожесточённые бои идут в районах Торского и Карповки. Проводится перегруппировка сил, наносятся удары по логистическим объектам ВСУ — целенаправленно разрушаются склады, пунктовые маршруты и штабы управления.
Купянское направление: артиллерийская и разведкаЗначительных изменений на этом направлении не зафиксировано. ВС РФ продолжают укреплять оборонительные линии, ведут разведку и артиллерийскую подготовку, готовясь к возможному наступлению. ВСУ, в свою очередь, активно усиливают рубежи, ожидая активации боевых действий со стороны российских сил.
Харьковское направление: встречные удары и расширение плацдармаВ районе Волчанска ВСУ предпринимают попытки контратак. Российские войска отразили несколько вражеских групп севернее Синельниково. Успешно расширяется плацдарм между Меловым и Чугуновкой, где ВС РФ закрепились и создали условия для дальнейшего продвижения. Артиллерия и авиация России активно подавляют наступательные попытки противника.
Сумское приграничье: обстрелы и потери ВСУРоссийские силы наносят удары по скоплениям противника в районах Тёткино и Нового Пути. ВСУ пытаются перейти в контратаку у Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, но несут потери в живой силе и технике. Контроль над приграничьем остаётся за российскими войсками.
Покровское направление: ожесточённые столкновения и штурм ЛеонтовичейНа одном из самых напряжённых участков фронта в районе Удачного продолжаются тяжёлые бои. Встречные столкновения зафиксированы у Молодецкого. От Котлино ВС РФ продвигаются в сторону Гришино и дороги на Павлоград. В центре Зверево российские силы закрепились и начали штурм населённого пункта Леонтовичи. Продвижение отмечается и на восточном фланге — в районе Фёдоровки, Маяка и севернее Новоэкономического. Наступление поддерживается артиллерией и авиацией.
Обстрелы приграничных регионов России и удары по УкраинеМинувшей ночью ПВО России перехватила 39 украинских БПЛА над Чёрным и Азовским морями, а также в Краснодарском крае. Целями атак стали Сочи и Адлер: в результате попадания в нефтебазу «Лукойла» вспыхнул пожар, погибли двое, пострадали 11 человек.
Были сбиты ещё три дрона над Крымом и Белгородской областью. В ответ ВКС РФ нанесли удары по военным объектам в восьми регионах Украины. В Черкассах поражены цели тремя ракетами, в Николаеве уничтожены два промышленных предприятия. В Одессе атаки привели к разрушению складов боеприпасов и транспортной инфраструктуры, на рынке «Привоз» зафиксирован масштабный пожар.