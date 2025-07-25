Украинский депутат не справился с управлением мотоцикла и погиб в ДТП
Украинский депутат Ярослав Рущишин погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
По имеющимся данным, авария произошла в районе села Бабухов. Рущишин, управлявший мотоциклом, не справился с управлением и врезался в трактор. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.
Медики приняли решение о срочной госпитализации депутата. Однако спасти его не удалось – Рущишин скончался по пути в больницу.
Ранее сообщалось, что стали известны российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего. Ими оказались Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области, а также Краснодарский край, республика Крым и Севастополь. Всего в этих территориях зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов.
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