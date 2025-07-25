SHOT: Взрывы раздались над Славянском-на-Кубани Краснодарского края
Серия взрывов прозвучала над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. По информации очевидцев, работала система ПВО, отражавшая атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Жители южной части города рассказали, что примерно полтора часа назад прогремело как минимум четыре мощных взрыва. Свидетели наблюдали яркие вспышки, при этом грохот был настолько сильным, что спровоцировал срабатывание автомобильных сигнализаций на парковках.
Поступают также сообщения о взрывах в соседних городах Кореновск и Тимашевск.
На данный момент официального подтверждения или комментариев от властей о ситуации не было.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в пригородах Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее семи взрывов. Предварительной причиной называют работу системы ПВО в процессе уничтожения БПЛА ВСУ «Лютый». В интернете также выложили кадры поражения украинского дрона над Новочеркасском.
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