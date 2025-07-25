ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего антироссийский фильм

25 июля 2025, 09:08

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Пресс-служба крымского управления ФСБ России сообщила о задержании местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности украинской подпольной организации, признанной террористической. По информации ведомства, задержанный готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Об этом пишет РИА Новости.