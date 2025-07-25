ФСБ задержала агента военной разведки Украины, готовившего антироссийский фильм
Пресс-служба крымского управления ФСБ России сообщила о задержании местного жителя, подозреваемого в участии в деятельности украинской подпольной организации, признанной террористической. По информации ведомства, задержанный готовил материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчина, являющийся сторонником украинского националистического режима, с декабря 2024 по март 2025 года активно участвовал в деятельности организации, курируемой главным управлением разведки Министерства обороны Украины. В рамках своей работы он осуществлял видеосъемку и подготовку материалов на территории Севастополя.
Согласно заключению экспертов, содержание сценария фильма содержит элементы политической ненависти и направлено на дискредитацию внешней политики России, касающейся воссоединения Крыма и формирования негативного образа российской армии.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России, которая касается участия в деятельности террористической организации. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
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