Бои на границе, «чёрная дыра» под Харьковом и Ирина Горбачёва в «Миротворце»*: последние новости СВО на 19 марта
Российские войска продолжают наступление сразу на нескольких направлениях, параллельно отражая массированные атаки беспилотников. На фоне этих событий звучат громкие заявления разведки США и усиливается международная активность Киева. Подробности — в материале «Радио 1».
«Расширение полосы безопасности»: что происходит на границе
Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки «Север», где проинспектировал подразделения, действующие в Сумской и Харьковской областях.
«Основное внимание было уделено расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению обороны приграничных регионов Российской Федерации», — рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается рост использования ударных и разведывательных беспилотников. В частности, с помощью дрона был поражён офис ТЦК в Сумах.
За сутки, по данным военных, уничтожено свыше 150 боевиков, бронетехника, включая International MaxxPro, миномёты, а также гаубицы и самоходные установки.
«Очередная самоходка сгорела в результате работы нашего беспилотника. Там же сгинул и обслуживающий её расчёт. «Богдана», напомним, — это серьёзное оружие в распоряжении украинской армии, способное закидывать 155-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды на дальность в 40 километров», — пишет военкор Евгений Поддубный.
«Стратегический узел»: освобождение Александровки меняет расклад
Российские силы освободили Александровку на стыке ДНР и Харьковской области. Этот населённый пункт рассматривается как ключевой логистический узел.
«Занимает стратегически важное положение на пересечении автомобильных дорог Святогорск – Красный Лиман и Красный Лиман – Боровая. Освобождение Александровки серьёзно нарушает логистику противника на Славянско-Краматорском направлении. Отсюда можно наступать как на юг — на четырёхтысячный город Святогорск, так и на северо-запад — через Крымки и Яцковку на Оскол», — объяснил военный корреспондент Александр Коц.
Также продолжаются бои в Константиновке. Сообщается, что украинские силы размещаются в жилых домах, что приводит к их уничтожению.
«Чёрная дыра» под Харьковом и исчезающие бригады
Село Зыбино в Харьковской области называют «чёрной дырой» для украинских подразделений.
«Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в материале ТАСС.
Отмечается, что большинство военнослужащих были уничтожены в районе соседнего населённого пункта Волчанские Хутора, который украинское командование считает стратегически важным и продолжает направлять туда новые силы.
Массовая атака дронов: ночь под гул ПВО
Средства ПВО за ночь уничтожили 138 беспилотников над территорией России.
Согласно данным Минобороны:
- 40 БПЛА сбито над Краснодарским краем;
- 35 — над Крымом;
- 28 — над Ставропольским краем;
- 8 — над Курской областью;
- 2 — над Ростовской областью;
- 18 — над Азовским морем;
- 7 — над Чёрным морем.
В Невинномысске очевидцы сообщали о серии мощных взрывов. По их словам, хлопки начались после двух часов ночи. В домах дрожали стёкла и срабатывали сигнализации. Всего местные жители насчитали до 20 взрывов. Предварительно уничтожено около десяти дронов.
Севастополь под ударом: погибшие, пожары и разрушения
Севастополь подвергся нескольким атакам беспилотников. Всего было сбито 27 дронов. Повреждения получили квартиры и автомобили, также в нескольких местах города вспыхнули пожары. В результате атаки погиб один мужчина, еще двое жителей получили ранения.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя!» — призвал граждан губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Обломки во дворах: последствия атаки в Краснодаре
В Краснодаре обломки беспилотника упали во дворе жилого комплекса. Повреждения получили припаркованные автомобили и остекление многоквартирных домов.
По предварительным данным, никто не пострадал. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам и сообщать о находках по номеру 112.
«Мы будем работать вместе»: Зеленский ищет поддержку
После визита в Великобританию Владимир Зеленский отправился в Испанию, где встретился с премьер-министром Педро Санчесом.
«Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны», — заявил испанский политик.
Стороны подписали соглашение, включающее военное сотрудничество, финансовую поддержку и инфраструктурные проекты.
При этом, как отмечают эксперты, визит преследовал сразу несколько целей:
«Зеленскому нужно было продемонстрировать возможности дальнейшего военного сотрудничества НАТО и Украины. Именно с этой целью он показал на планшете возможности интеграции управления военными действиями с тем, что сегодня разрабатывается в НАТО», — отметила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Она также подчеркнула, что таким образом Киев пытается удержать внимание Запада на фоне других мировых конфликтов.
«Россия способна бросить вызов»: тревожные выводы разведки США
Директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Россия сохраняет преимущество и способна противостоять Соединённым Штатам.
«Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Она располагает передовыми системами, включая вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для нивелирования военного преимущества США», — сказала Габбард.
«Чёрный список»: актриса Горбачёва оказалась в базе «Миротворец»*
Российская актриса Ирина Горбачёва была внесена в базу сайта «Миротворец»*.
На ресурсе её обвинили в поддержке России, распространении «пропаганды» и «покушении на суверенитет Украины».
В качестве доказательств указано участие в проекте «Разговоры о важном».
Сайт «Миротворец»*, созданный в 2014 году, публикует персональные данные людей, которых его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В этот список ранее попадали политики, журналисты и артисты.