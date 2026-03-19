В Ирландии выходца с Украины зарезали по дороге за продуктами
В Ирландии полиция задержала на юге страны мужчину, подозреваемого в убийстве выходца с Украины. Об этом сообщает газета Irish Independent.
Инцидент произошёл вечером 16 марта в центре города Корк. 31-летний украинец направлялся за продуктами, чтобы отметить с семьёй День святого Патрика. Неизвестный набросился на мужчину и нанёс ему ножевые ранения.
Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавший смог добраться до дома, однако прибывшие медики спасти его не смогли. Подчеркивается, погибший выходец с Украины прожил в Ирландии большую часть своей жизни. У него остался один ребёнок.
Правоохранители задержали подозреваемогорано утром в среду. Убийца старше 40 лет, точные мотивы его действий все еще расследуются. Предварительно, нападение было неспровоцированным.
Читайте также: