Слуцкий раскрыл, как события крымской весны отразились на миропорядке
События крымской весны 2014 года привели к разрушению однополярного миропорядка, на смену которому постепенно приходит многополярный мир. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, в мире должны уважать желания людей, которые сами имеют право выбирать, где и как им жить. Слуцкий уверен, что для любой страны факторами решения должны быть традиции, история, культура, религия и национальный язык, а не позиция Вашингтона и Брюсселя.
«Однополярному мировому порядку уже не бывать — это важное достижение новейшей истории, в котором немалую роль сыграли события крымской весны 2014 года», — подчеркнул Слуцкий в разговоре с RT.
Лидер ЛДПР также отметил, что в 2014 году в Крым были организованы визиты международных делегаций, чтобы развеять миф об «угнетённом населении» полуострова.
Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после проведенного референдума.