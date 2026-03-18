18 марта 2026, 17:07

Слуцкий: события крымской весны разрушили однополярный миропорядок

События крымской весны 2014 года привели к разрушению однополярного миропорядка, на смену которому постепенно приходит многополярный мир. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.





По его словам, в мире должны уважать желания людей, которые сами имеют право выбирать, где и как им жить. Слуцкий уверен, что для любой страны факторами решения должны быть традиции, история, культура, религия и национальный язык, а не позиция Вашингтона и Брюсселя.





«Однополярному мировому порядку уже не бывать — это важное достижение новейшей истории, в котором немалую роль сыграли события крымской весны 2014 года», — подчеркнул Слуцкий в разговоре с RT.