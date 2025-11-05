05 ноября 2025, 10:45

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Российские войска 5 ноября продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта. Основные бои разворачиваются под Харьковом, в Запорожской и Гуляйпольской зонах, где ВС РФ методично продвигаются, занимая новые позиции. На юге идёт контрбатарейная борьба, а в Сумском приграничье сохраняется высокая интенсивность боевых действий. При этом Россия наращивает производство высокоточных средств поражения, а западные партнёры Украины пересматривают формат своей поддержки. Подробнее ​о ситуации в ​зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Донецкое направление: ожесточённые бои за Красноармейск и Димитров Константиновское и Северское направления: продвижение к ключевым высотам Лиманское и Купянское направления: выравнивание линии фронта и городские сражения Харьковское, Запорожское и Гуляйпольское направления: методичное продвижение Херсон и Сумское приграничье: артиллерийские дуэли и удары по резервам Работа ПВО: десятки целей сбиты за сутки Реакция Запада: Германия отказывается от Taurus, Британия расширяет поддержку

Донецкое направление: ожесточённые бои за Красноармейск и Димитров

Константиновское и Северское направления: продвижение к ключевым высотам

Лиманское и Купянское направления: выравнивание линии фронта и городские сражения

Харьковское, Запорожское и Гуляйпольское направления: методичное продвижение

Херсон и Сумское приграничье: артиллерийские дуэли и удары по резервам

Работа ПВО: десятки целей сбиты за сутки

Реакция Запада: Германия отказывается от Taurus, Британия расширяет поддержку