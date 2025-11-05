Бои на Красноармейском участке, наступление в Волчанске, гибель мирного жителя: последние новости СВО
Российские войска 5 ноября продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта. Основные бои разворачиваются под Харьковом, в Запорожской и Гуляйпольской зонах, где ВС РФ методично продвигаются, занимая новые позиции. На юге идёт контрбатарейная борьба, а в Сумском приграничье сохраняется высокая интенсивность боевых действий. При этом Россия наращивает производство высокоточных средств поражения, а западные партнёры Украины пересматривают формат своей поддержки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Донецкое направление: ожесточённые бои за Красноармейск и ДимитровРоссийские подразделения продолжают активные штурмовые действия на Красноармейском (Покровском) участке. Бои переместились в северную часть города, где ВС РФ ведут бои в плотной городской застройке. Организованное сопротивление украинских войск не зафиксировано, что позволяет российским бойцам проводить зачистку отдельных очагов противника в нескольких тактических «котлах».
Кроме того, армия России расширила зону контроля в районе села Рог и установила контроль над Хутором Запорожским. На участке между Красноармейском и Родинским наблюдается продвижение на 2,5 км в направлении Гришино.
В Димитрове (Мирнограде) на юге города бои ведутся уже за территорию шахты, а на севере штурмовые группы ВС РФ закрепились вдоль железнодорожных путей в микрорайоне «Новатор».
Интенсивные встречные бои продолжаются в районе так называемого добропольского выступа — у населённых пунктов Никаноровка, Затышок и Сухецкое.
Константиновское и Северское направления: продвижение к ключевым высотамНа южных подступах к Константиновке российская армия ведёт позиционные бои за господствующие высоты в районах Александро-Калиново и Клебан-Быка. Успех на этом участке позволит создать фланговое прикрытие для наступающих подразделений.
ВС РФ расширяют зону контроля в районе Иванополья и в «кармане» между этим населённым пунктом и Александро-Шультино. Также отмечено продвижение у Новомарково и Орехово-Васильевки.
На Северском направлении российские силы развивают успех в районах Васюковки и Звановки. Штурмовые группы зашли на южную окраину Северска и закрепились вдоль улицы Павлова, где ведут бои в городской черте.
Лиманское и Купянское направления: выравнивание линии фронта и городские сраженияНа Краснолиманском участке российские подразделения установили контроль над восточной частью Масляковки, бои продолжаются в центре населённого пункта. Также ведутся действия на южных подступах к Лиману. Севернее Ставков фронт выровнен, ликвидированы ранее существовавшие выступы.
ВС РФ расширяют зону контроля в лесных массивах в районе Дробышево и к северу от Яровой. Подразделения продвигаются к железнодорожной станции у Новосёловки, а со стороны Среднего атакуют вдоль дороги на Коровий Яр, вытесняя украинские силы из Редкодуба.
В Купянске продолжаются тяжёлые уличные бои. По сообщениям, обе стороны испытывают логистические трудности. Украинская сторона подтверждает активность российских штурмовых групп в районе Центрального рынка, продвигающихся к микрорайону «Юбилейный». На северном направлении ВС РФ ведут наступление к Двуреченскому с двух направлений — от Каменки и от Бологовки.
Харьковское, Запорожское и Гуляйпольское направления: методичное продвижениеНа Харьковском фронте российские войска продолжают наступление в Волчанске, продвигаясь в районе мебельной фабрики и оказывая давление на украинскую оборону.
На Запорожском участке сохраняются ожесточённые бои в районах Приморского и Степногорска. У Малой Токмачки и Новоданиловки идёт позиционное противостояние.
На Гуляйпольском направлении российские силы планомерно вытесняют противника из Успеновки. Попытки контратак ВСУ пресекаются. После взятия под контроль двух опорных пунктов, российские бойцы продвигаются вдоль лесополос к трассе Гуляйполе–Покровское и расширяют зону контроля западнее Вишнёвого.
Херсон и Сумское приграничье: артиллерийские дуэли и удары по резервамНа Херсонском направлении ситуация остаётся без существенных изменений. На передовой преобладает контрбатарейная борьба. В результате украинских атак погиб мирный житель в Голой Пристани, под обстрелами оказались семь населённых пунктов на левом берегу Днепра.
В Сумском приграничье продолжаются бои. Украинская армия перебрасывает резервы, но все попытки контратак в районах Новоконстантиновки, Андреевки, Кондратовки и Варачино были сорваны. ВКС России нанесли удары по целям в районе Павловки, нанеся противнику значительный ущерб.
Работа ПВО: десятки целей сбиты за суткиРоссийские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три управляемые авиабомбы, один снаряд реактивной системы HIMARS и 204 беспилотных летательных аппарата противника.
Отмечается резкое увеличение объёмов производства и применения Россией высокоточных средств поражения. С начала 2025 года ВС РФ запустили около 44 тысяч беспилотников «Герань» различных модификаций по военным объектам Украины. Этот показатель в четыре раза превышает статистику за весь 2024 год.
Кроме того, украинская сторона фиксирует рекордное количество ударов управляемыми авиабомбами (КАБ). Только в октябре 2025 года зафиксировано более пяти тысяч таких атак. Минувшей ночью основные удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Реакция Запада: Германия отказывается от Taurus, Британия расширяет поддержкуНа фоне истощения украинских арсеналов западные союзники Киева пересматривают подходы к военной поддержке. Немецкие СМИ сообщают, что правительство Германии по-прежнему не намерено передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на неоднократные обращения Киева.
В то же время Великобритания подтвердила свои планы по долгосрочной военной поддержке Украины. В 2025 году Лондон направит более 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, включая прямые финансовые вливания, поставки вооружения и боеприпасов.