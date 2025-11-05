Южная Корея заявила об отправке тысяч бойцов КНДР в Россию

05 ноября 2025, 02:47

«Рёнхап»: КНДР отправит в Россию до 10 тысяч военных

Фото: istockphoto / stuartmiles99

Около 10 тысяч военнослужащих КНДР прибудут в Россию для восстановления городов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило южнокорейской информагентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы страны.