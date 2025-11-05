Южная Корея заявила об отправке тысяч бойцов КНДР в Россию
Около 10 тысяч военнослужащих КНДР прибудут в Россию для восстановления городов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило южнокорейской информагентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы страны.
По данным издания, в Россию прибудут порядка 5 тыс. солдат инженерных войск северокорейской армии, которые займутся строительными работами. Еще 1 тыс. военнослужащих будет специализироваться на разминировании территорий.
Всего Пхеньян отправит в РФ до 10 тыс. своих бойцов, говорится в публикации.
Военнослужащие армии КНДР бились бок и бок с российской армией за освобождение Курской области. Впервые Москва официально признала их участие в боевых действиях 26 апреля 2025 года.
