Бойцы «Днепра» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Херсонской области
Ивановские десантники-разведчики из группировки «Днепр» успешно атаковали пункт временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.
В Министерстве обороны России сообщили, что бойцы использовали FPV-дрон для выполнения этой задачи.
Каждый день десантники «Днепра» совершенствуют свои навыки на полигоне. Успешные операции укрепляют уверенность и боевую готовность подразделения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
