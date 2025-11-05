Российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА
В минувшую ночь силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
Дежурные подразделения ПВО действовали на различных территориях. Одиннадцать дронов сбили над Воронежской областью. В Ростовской области уничтожили восемь аппаратов. На Курской и Крымской территориях ликвидировали по шесть беспилотников. Пять дронов сбили над Брянской областью, а два аппарата уничтожили в Белгородской и Орловской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
