Российские силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА

05 ноября 2025, 07:47

Фото: iStock/PavelRodimov

В минувшую ночь силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.