Бои под Угледаром, обстрелы левобережья, удары в Белгородской области: последние новости СВО на 18 сентября
18 сентября 2025 года вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать стратегическую инициативу по всей линии фронта. Основные события разворачиваются на Угледарском и северных направлениях, где российские войска ведут активное наступление и наносят удары по критической инфраструктуре противника. Подробнее о ситуации в зоне специальной операции расскажет «Радио 1».
Бои за Покровск: российские войска ведут штурм городаНаиболее напряженная ситуация сохраняется на Донбасском фронте. Ключевым направлением остаётся город Покровск (бывший Красноармейск), который является важным логистическим узлом ВСУ. Российские штурмовые подразделения закрепились в городской черте, расширив зону контроля до территории авторынка и Центральной городской больницы.
Ожесточённые столкновения продолжаются в районах Удачного, Троянды и на подступах к селу Чунишино. На восточном фланге ведутся встречные бои вблизи Новоэкономического, а также у сёл Балаган и Московское. На северном направлении столкновения идут в районах Родинского и Красного Лимана. Особое внимание приковано к району Золотого Колодезя, где российским подразделениям удалось добиться заметного продвижения. ВСУ предпринимают контратаки в районах Никаноровки и Панковки, стремясь ликвидировать российский прорыв, однако наши войска продолжают теснить противника в Грузском и Новом Шахово.
Угледарское направление: наступление в районе Тернового и БерёзовогоАктивные боевые действия развернулись под Угледаром. Российская армия закрепилась на восточных окраинах села Берёзовое и продолжает наступление в районе Тернового. Появляется информация о продвижении и закреплении наших подразделений в Новониколаевке, с последующим движением к Калиновскому. Севернее штурмовые группы пробиваются от Сосновки и Новосёловки в сторону Великомихайловки и Орестополя, создавая серьёзное давление на оборону противника.
Константиновское направление: продвижение в сторону стратегической дорогиНа участке Часов Яр — Константиновка российские войска улучшили свои тактические позиции. Подразделения продвинулись севернее важной трассы, связывающей населённые пункты. Были отмечены успехи российской армии в районах Ступочек и Предтечино. Севернее Торецка продолжается зачистка дачных массивов вблизи Александро-Шультино.
Северский участок фронта: активизация боевых действийВ районе Серебрянки ВС РФ развивают наступление в направлении Дроновки. В селе Переездное отмечается усиление боевых действий. Украинские источники сообщают о сложностях с удержанием позиций восточнее Дроновки и частичном отходе своих подразделений из Серебрянского лесничества. Хотя официального подтверждения с российской стороны пока нет, данные факты отражают ухудшение ситуации для ВСУ в этом секторе.
Краснолиманское и Купянское направления: локальные успехи российских войскНа Краснолиманском участке российские штурмовые группы добились продвижения в районах Ямполя и Шандриголово. В зоне Купянска продолжается расширение зоны контроля по периметру города. ВСУ признают, что российские войска закрепились в северо-западной части Купянска, а малые штурмовые группы действуют в центральных кварталах, превращая их в «серую зону».
Харьковское направление: продвижение в ВолчанскеНа южных окраинах Волчанска российские подразделения продвинулись на 100–200 метров. Также отмечено продвижение в лесном массиве у Синельниково. В ответ противник спешно перебрасывает резервы к району Меловое – Хатнее.
Запорожский участок: позиционные бои и зачисткаВ районе Приморского и Степногорска продолжаются тяжёлые позиционные бои, линия фронта остаётся стабильной. Восточнее, в районе Ольговского, российские силы проводят зачистку украинских опорных пунктов у Вишнёвого. Ситуация указывает на подготовку российских войск к созданию угрозы флангу группировки ВСУ в Гуляйполе с возможным выходом на рубеж Малиновка — Полтавка.
Херсонское направление: удары по пунктам управления ВСУРоссийские войска методично уничтожают украинские позиции на правом берегу Днепра. В селе Ингулец авиаударом был ликвидирован пункт управления беспилотниками ВСУ. В ответ украинская сторона продолжает наносить удары по гражданским объектам. За сутки зафиксировано 84 обстрела левобережья, ранено три мирных жителя. Дрон-камикадзе атаковал автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали водитель и врач. Аналогичный удар был нанесён по Васильевке в Запорожской области, где разрушена часовня, есть пострадавшие.
Сумское направление: отражение атак ВСУНа участке Тёткино противник предпринял атаку, которая завершилась большими потерями для ВСУ. Также были отбиты несколько контратак в районах Алексеевки и Садков.
Удары по Украине и приграничным регионам РоссииВ ночь и день 18 сентября российские силы нанесли серию высокоточных ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Под удары попали тяговые подстанции в Кировоградской и Харьковской областях, тепловозоремонтный завод в Полтавской области, а также мобильный пункт запуска дальнобойных дронов в районе Дружковки (ДНР).
В то же время силы ПВО России уничтожили 8 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями. В результате обстрелов приграничных территорий пострадали несколько человек. В Белгородской области целью атаки стала городская больница.