18 сентября 2025, 11:13

Фото: istockphoto / Evgeny555

18 сентября 2025 года вооруженные силы Российской Федерации продолжают удерживать стратегическую инициативу по всей линии фронта. Основные события разворачиваются на Угледарском и северных направлениях, где российские войска ведут активное наступление и наносят удары по критической инфраструктуре противника. Подробнее о ситуации в зоне специальной ​операции ​расскажет «Радио 1».





Содержание Бои за Покровск: российские войска ведут штурм города Угледарское направление: наступление в районе Тернового и Берёзового Константиновское направление: продвижение в сторону стратегической дороги Северский участок фронта: активизация боевых действий Краснолиманское и Купянское направления: локальные успехи российских войск Харьковское направление: продвижение в Волчанске Запорожский участок: позиционные бои и зачистка Херсонское направление: удары по пунктам управления ВСУ Сумское направление: отражение атак ВСУ Удары по Украине и приграничным регионам России

Бои за Покровск: российские войска ведут штурм города

Угледарское направление: наступление в районе Тернового и Берёзового

Константиновское направление: продвижение в сторону стратегической дороги

Северский участок фронта: активизация боевых действий

Краснолиманское и Купянское направления: локальные успехи российских войск

Харьковское направление: продвижение в Волчанске

Запорожский участок: позиционные бои и зачистка

Херсонское направление: удары по пунктам управления ВСУ

Сумское направление: отражение атак ВСУ

Удары по Украине и приграничным регионам России