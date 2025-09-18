ВСУ наносят удары по домам и подвалам при отступлении в Днепропетровской области
В селе Новопетровское Днепропетровской области украинские военные применяют огневую мощь для предотвращения закрепления российских подразделений, пишет РИА Новости.
Командир штурмовой роты группировки «Восток» с позывным «Витос» сообщил, что украинские танки приближаются к населенному пункту и наносят удары по домам и подвалам. Это делается для того, чтобы лишить российских военных укрытий. В некоторых случаях танки стреляют прямой наводкой, что создает дополнительные разрушения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
