ПВО России перехватила 43 украинских беспилотника за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Согласно информации, наиболее значительное количество беспилотников было уничтожено над территорией Ростовской области — 23 БПЛА. Также 11 беспилотников были перехвачены над Волгоградской областью, 5 — над Курской областью, 3 — над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: