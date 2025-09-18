ПВО России перехватила 43 украинских беспилотника за ночь

18 сентября 2025, 07:27

Фото: iStock/bbsferrari

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны России.