В российском городе агенты Киева готовили теракт

18 сентября 2025, 08:26

ФСБ предотвратила в Петербурге убийство главы предприятия ОПК агентами Киева

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт в отношении директора одного из местных предприятий ОПК, который готовили агенты Киева. Сотрудники ФСБ задержали троих россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.





Две молодые женщины и юноша связались с украинской террористической организацией, курируемой ГУР Минобороны страны. Сначала двое из них наблюдали за своим «объектом», чтобы выяснить, где находится его дом. Затем оставили в тайнике на кладбище СВУ для исполнителя теракта. Тот переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки пытался заминировать автомобиль предполагаемой жертвы. В этот момент его задержали.

«В ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с противником посредством мессенджера Telegram», — говорится в сообщении.