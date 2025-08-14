Бои в Степногорске, продвижение в Волчанске, освобождение Суворово: последние новости СВО на 14 августа
К 14 августа российские войска продолжают наступательные действия и наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, при этом украинская армия пытается контратаковать, сталкиваясь с проблемами в управлении и координации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: эвакуация и удары по позициям ВСУВ районе Херсона продолжаются активные боевые действия. Население острова Корабел полностью эвакуировано, что позволило российским войскам вести массированные обстрелы позиций противника. За сутки уничтожен крупный бункер ВСУ севернее Херсона. Противник нанёс 54 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области, в результате которых погибли трое мирных жителей, ещё один получил ранения.
В Голопристанском районе зафиксировано шесть очагов лесных пожаров, вызванных обстрелами, все они оперативно потушены.
Запорожское направление: бои за ключевые населённые пунктыВ районах Плавней и Степногорска продолжаются ожесточённые столкновения. Российская армия активно использует БПЛА и артиллерию для подавления сопротивления. На участках Малой Токмачки и Новоданиловки бои носят особенно интенсивный характер. Продвижение здесь рассматривается как стратегическая задача по укреплению контроля над регионом.
Угледарское направление: стабильная линия фронтаНа Угледарском направлении за последние сутки линия фронта остаётся без существенных изменений. Активные боевые действия ведутся в районах Александрограда, Искры, а также на подступах к Камышевахе и Вороному. Российские подразделения удерживают инициативу, но украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление, что вынуждает наступающие войска усиливать давление для прорыва вражеской обороны.
Константиновское направление: давление на оборону ВСУЮжнее Клебан-Быкского водохранилища российские войска продолжают наступление, пытаясь вытеснить противника из Щербиновки, Катериновки и Клебан-Быка. В районе Предтечино ведётся зачистка позиций со стороны Часов Яра, что создаёт условия для дальнейшего продвижения.
Северское и Краснолиманское направления: позиционные боиНа Северском участке фронта ситуация остаётся без изменений — бои носят позиционный характер. В районе Краснолиманского направления бои идут у Среднего, в северной части Шандриголово, а также в районах Колодезей и Торского–Заречного, где российские войска стремятся улучшить тактическое положение.
Купянское направление: усиление давленияВ районах Московки, Соболевки и Радьковки продолжаются ожесточённые столкновения. В последние дни активизировались бои у Боровой. Артиллерия и авиация ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, сохраняя давление на оборонительные линии.
Харьковское направление: продвижение в ВолчанскеНа Харьковском направлении российские войска продвинулись в южной части Волчанска, добившись тактического успеха. В районе Синельниково продолжаются ожесточённые бои, где российские подразделения пытаются закрепиться и расширить контролируемую территорию.
Сумское приграничье: отражение атакВ районах Кондратовки и Юнаковки продолжаются позиционные бои. У Яблоновки российские войска успешно отразили контратаку ВСУ.
Покровское направление: стратегическая активностьПо оперативным данным, российские войска закрепились юго-западнее железнодорожной станции в Удачном, создав плацдарм для наступления. В районе Котлино идёт укрепление позиций, а продвижение от Родинского к Гришино усиливает контроль над территорией. Есть сообщения о полном контроле над Леонтовичами и установлении огневого контроля над трассой Покровск–Павлоград (требует подтверждения). Министерство обороны РФ подтвердило освобождение Суворово и Никаноровки.
Украинские источники отмечают, что на этом участке сосредоточено до 110 тыс. российских военнослужащих, что подчеркивает стратегическую значимость направления. В Родинском идут тяжёлые бои, инициатива остаётся за ВС РФ. Бои продолжаются у Маяка, Кучерова Яра, а также, по неподтверждённым данным, в районе Золотого Колодезя.
Воздушная обстановка и удары по инфраструктуреЗа минувшую ночь ПВО России сбила 46 украинских БПЛА над семью регионами страны и Азовским морем. Противник атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Славянске-на-Кубани, а также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. В ряде городов зафиксированы повреждения жилых домов из-за падения обломков.
В Горловке в результате атаки погибла женщина, четверо детей получили ранения. В ответ ВКС РФ нанесли удары по военным объектам в Кременчуге, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.