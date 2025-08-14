Губернатор Аляски Данливи: встреча Трампа и Путина продлится несколько часов
Губернатор штата Аляска Майк Данливи ожидает, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина продлится несколько часов и станет определяющим моментом для дальнейших переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
В эфире Alaska's News Source Данливи отметил, что данная встреча может сыграть решающую роль в процессе мирного урегулирования конфликта.
«Думаю, встреча будет длиться несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить эту войну», — пояснил он.
Губернатор также подчеркнул, что перед началом переговоров с Путиным он планирует обсудить с Трампом ряд важных вопросов, включая строительство газопровода в штате Аляска и общие проблемы энергетики. Кроме того, в повестке дня будут затронуты вопросы, касающиеся критически важных минералов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.