Губернатор Аляски Данливи: встреча Трампа и Путина продлится несколько часов

14 августа 2025, 08:48

Фото: iStock/IherPhoto

Губернатор штата Аляска Майк Данливи ожидает, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина продлится несколько часов и станет определяющим моментом для дальнейших переговоров. Об этом пишет РИА Новости.





В эфире Alaska's News Source Данливи отметил, что данная встреча может сыграть решающую роль в процессе мирного урегулирования конфликта.





«Думаю, встреча будет длиться несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи с целью закончить эту войну», — пояснил он.