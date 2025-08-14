Украина объявила о выходе из очередного соглашения СНГ

14 августа 2025, 01:18

Украина решила выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран

Фото: iStock/sandsun

Украина решила выйти из очередного соглашения в рамках СНГ. Речь идет о соглашении «о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде.