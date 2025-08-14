Украина объявила о выходе из очередного соглашения СНГ
Украина решила выйти из очередного соглашения в рамках СНГ. Речь идет о соглашении «о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде.
Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук подтвердил, что правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения. Документ, регулирующий процедуры эвакуации, был подписан государствами-участниками Содружества в апреле 1996 года в Москве и ратифицирован Украиной в ноябре 1998 года.
Новое решение Украины продолжает тенденцию последних лет: Киев последовательно отказывается от участия в соглашениях, связанных с РФ, Белоруссией, Сирией, а также от документов, которые подписывались в рамках СНГ.
