ФСБ: Россия сорвала планы по производству Украиной ракетных комплексов «Сапсан»

14 августа 2025, 08:29

Фото: iStock/bpawesome

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством обороны страны объявила о проведении специальной операции, в результате которой были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в разработке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом пишет РИА Новости.





В официальном заявлении ФСБ говорится, что Украина планировала использовать эти ракеты для атак на территорию России.





«Украина втайне развивала собственную ракетную программу, опираясь на технологии и запасы, оставшиеся от Советского Союза. С согласия представителей НАТО Украина намеревалась применять ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь России», — отмечается в релизе.