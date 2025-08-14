ФСБ: Россия сорвала планы по производству Украиной ракетных комплексов «Сапсан»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с Министерством обороны страны объявила о проведении специальной операции, в результате которой были нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в разработке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом пишет РИА Новости.
В официальном заявлении ФСБ говорится, что Украина планировала использовать эти ракеты для атак на территорию России.
«Украина втайне развивала собственную ракетную программу, опираясь на технологии и запасы, оставшиеся от Советского Союза. С согласия представителей НАТО Украина намеревалась применять ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь России», — отмечается в релизе.
По информации ведомства, благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных Сил Российской Федерации удалось сорвать эти планы и предотвратить дальнейшее развитие украинской ракетной программы. В результате операции были нанесены огневые поражения предприятиям, занимающимся производством данных комплексов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.