Бои в Степногорске, зачистка Кременских лесов, удары по складам ракет: последние новости СВО на 18 августа
Обстановка в зоне СВО на 18 августа 2025 года остаётся напряжённой и динамичной. Российские войска добились продвижения сразу на нескольких направлениях, включая Покровское, Константиновское и Северское. При этом сохраняются ожесточённые бои в районе Запорожья, Угледара и Красного Лимана. На ряде участков фронта фиксируется постепенный охват украинских позиций и создание угрозы их снабжению. Подробнее о ситуации в зоне спецоперации расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: точечные удары и контроль ситуацииНа левобережье Днепра фронт сохраняет стабильность. Российские подразделения наносят прицельные удары по военной инфраструктуре противника. За сутки уничтожены позиции запуска дронов, склады боеприпасов и техника ВСУ. Украинская сторона в ответ обстреляла девять населённых пунктов, выпустив 31 боеприпас. Однако интенсивность атак остаётся низкой, что позволяет российским силам удерживать оперативный контроль в регионе.
Запорожский фронт: активные штурмыВ районе от Степногорска до Малой Токмачки идут ожесточённые бои. Российские войска проводят штурмовые действия с целью прорыва укрепрайонов противника. ВСУ используют артиллерию и беспилотники, однако давление российской армии сохраняет высокий темп наступления.
Угледарский участок: охват позиций ВСУПосле выхода к населённому пункту Вороное российские подразделения начали формировать охват позиций ВСУ в районе Камышевахи. С севера идёт атака по линии Шевченко — Камышеваха, одновременно прикрывается правый фланг наступления. По отдельным данным, село Январское оказалось в «серой зоне», что подтверждает постепенное ослабление обороны украинских войск.
Покровское направление: напряжённые сраженияОдним из ключевых участков фронта остаётся Покровское направление. Бои продолжаются в районе Удачного, Леонтовичей и Троянды. Российские подразделения продвигаются к Чунишино, создавая угрозу окружения ВСУ. Севернее Покровска российская армия удерживает оборону по линии Рубежное — Золотой Колодезь — Кучеров Яр, используя естественные балки Западная и Великая как укрепления.
ВСУ сосредотачивают силы на линии Доброполье — Торское, пытаясь остановить российское продвижение. Восточнее идут бои за Шахово и Софиевку — здесь создаётся угроза флангового удара и перерезания снабжения украинской группировки.
Северское направление: контроль над высотамиРоссийские подразделения ведут бои в районе Ивано-Дарьевки и Выемки. Из Серебрянки украинские силы были выбиты. Занятие высот западнее села открывает российским войскам возможность контроля над северными окраинами Северска. Одновременно продолжается зачистка Кременских лесов и пойменных территорий по левому берегу Северского Донца. Это укрепляет позиции ВС РФ и создаёт условия для последующего наступления.
Купянское и Харьковское направленияНа Купянском направлении идут бои за Соболевку и Петропавловку. Российские войска удерживают инициативу. Харьковской области продолжаются сражения в лесах западнее Синельниково и в районе Волчанских хуторов. Армия РФ продвигается в сторону посёлка Тихое, усиливая давление на украинскую оборону.
Сумское приграничье: ожесточённые столкновенияВ Сумской области продолжаются тяжёлые бои в районе Новоконстантиновки, Алексеевки и Варачино. ВСУ укрепились восточнее Новониколаевки, но российские подразделения удерживают позиции и ведут бои у Юнаковки.
Константиновское направление: бои в городеНа данном участке фронта идёт зачистка Клебан-Быкского кармана. Штурмовые действия развиваются в сторону Плещеевки и Нелеповки, а также вдоль железной дороги к югу от Александро-Шультино.
Российские подразделения вошли в административные границы Константиновки со стороны Предтечино. Продвижение идёт также в Николаевке западнее Часов Яра и в сторону Дружковки и Веролюбовки. Закрепление на высотах между Предтечино и Белой Горой позволяет отрезать украинский укрепрайон западнее канала Северский Донец — Донбасс.
Краснолиманское направление: давление на ЯмпольРоссийские силы атакуют в районе Червоной Дибровы, стремясь выйти к Ямполю. ВСУ удерживают позиции в районе Водяного Яра и Торского, но потеря Колодезей осложнила их оборону на левом фланге. Подразделения ВС РФ продвигаются к Карповке и стремятся перерезать трассу Коровий Яр — Редкодуб. Несмотря на украинские контратаки в Редкодубе, их интенсивность снижается.
Удары по инфраструктуре и ПВОЗа последние сутки российские войска нанесли удары по складам ракет «Сапсан» и комплектующих в пяти областях Украины. Также поражены командный пункт ВСУ и склад боеприпасов в Белозёрском. Системы ПВО России перехватили четыре управляемые авиабомбы и около 300 беспилотников. Украинская сторона попыталась атаковать объекты на территории РФ: в Воронежской области дрон повредил железнодорожную станцию Лиски, а над Смоленской АЭС средствами РЭБ был подавлен ударный беспилотник «Спис».
Эксперты отмечают снижение активности украинских беспилотников «Герань», что может свидетельствовать о корректировке тактики ВС РФ.