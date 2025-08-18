18 августа 2025, 07:26

МО РФ: между ВСУ и колумбийскими наемниками фиксируют случаи дружественного огня

Фото: iStock/zabelin

Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. По информации российских силовых структур, зафиксированы случаи «дружественного огня» между смежными подразделениями ВСУ, что связано с недостаточным уровнем взаимодействия. Об этом пишет РИА Новости.