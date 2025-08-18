Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно обстреляли друг друга
Командование Вооруженных сил Украины перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. По информации российских силовых структур, зафиксированы случаи «дружественного огня» между смежными подразделениями ВСУ, что связано с недостаточным уровнем взаимодействия. Об этом пишет РИА Новости.
Министерство обороны России не раз подчеркивало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», и российские военные будут продолжать их уничтожать по всей Украине. В интервью многие из прибывших наемников признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях крайне малы, поскольку интенсивность конфликта значительно превышает то, с чем они сталкивались в Афганистане и на Ближнем Востоке.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
