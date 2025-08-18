Жительница Башкирии два года добивалась отправки на специальную военную операцию
Галина Антипина из Башкирии, которая на протяжении двух лет стремилась отправиться на специальную военную операцию (СВО), наконец, осуществила свою мечту. Об этом сообщает местное издание «Молодежная газета».
Желание Галины поехать на СВО возникло еще в 2022 году, однако ей неоднократно отказывали в заключении контракта. Несмотря на трудности, женщина не теряла надежды и продолжала добиваться своей цели.
В конечном итоге ей удалось стать добровольцем и отправиться в зону боевых действий. В настоящее время Галина служит в Луганской народной республике, где готовит еду для солдат.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
