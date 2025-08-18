ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту с участием смертника
Для теракта на Крымском мосту украинские спецслужбы планировали использовать автомобиль серый Chevrolet Volt, перевозимый в кузове белой «Газели». Машина была начинена взрывчаткой, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Внутри автомобиля находилось 130 кг финского взрывчатого вещества, заложенного на Украине и провезенного через несколько таможенных досмотров в Европе. Как сообщает RT, взрывчатка была спрятана в батарейном отсеке электромобиля.
По данным ФСБ, Chevrolet Volt должны были передать водителю, не подозревавшему, что станет смертником. Подрыв планировалось осуществить дистанционно. Подобная тактика уже применялась Украиной: в октябре 2022 года взрыв грузовика на Крымском мосту унёс жизни пяти человек.
В ходе спецоперации были задержаны соучастники подготовки теракта, включая одного из водителей. Это уже вторая попытка диверсии на мосту в этом году. В апреле в Бресте белорусские силовики перехватили микроавтобус с более чем полутонной взрывчатки, предназначавшейся для аналогичной атаки.
