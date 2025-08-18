ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту с участием смертника

18 августа 2025, 09:49

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Для теракта на Крымском мосту украинские спецслужбы планировали использовать автомобиль серый Chevrolet Volt, перевозимый в кузове белой «Газели». Машина была начинена взрывчаткой, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.