Бои в Волчанске, удар по жилому дому в Новой Каховке, освобождение села Александро-Шультино: последние новости СВО на 22 августа
К 22 августа 2025 года Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают наступательные действия на нескольких стратегически важных направлениях. Обстановка остаётся напряжённой, бои ведутся практически по всей линии соприкосновения. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Запорожский фронт: тактика малых групп и укрепление обороны ВСУНа Запорожском направлении украинские силы активно усиливают позиции в районах Плавней и Степногорска, создавая новые линии обороны. Российские подразделения применяют тактику малых мобильных групп в районах Малой Токмачки и Белогорья, выявляя слабые места и нанося точечные удары. Несмотря на сложные условия, инициатива остаётся за ВС РФ, которые продолжают разведку боем и готовятся к дальнейшему продвижению.
Угледарское направление: подготовка к штурмуНа линии Новогеоргиевка — Январское — Александроград российские войска ведут поиск уязвимостей в обороне противника. В районе Камышевахи зафиксированы тактические успехи: подразделения закрепились на новых позициях, что открывает перспективы для штурма стратегических объектов. Южнее Волчьей продолжается зачистка районов Искры и Зелёного Гая от оставшихся украинских формирований.
Покровский участок: ожесточённые бои за РодинскоеВ районе Покровска продолжаются бои за контроль над городом Родинское, большая часть которого остаётся под контролем ВСУ. Противник предпринимает контратаки в районах Никаноровки, Нового Шахово и Маяка, но успеха не добивается. Российские войска закрепились в восточной части Золотого Колодезя и ведут продвижение малыми группами к южной части Петровки.
Северский и Краснолиманский направления: позиционные боиНа Северском участке сохраняется стабильно напряжённая ситуация: идут бои в районах Выемки, Новосёловки и Серебрянки. На Краснолиманском направлении активные действия ведутся в Шандриголово, Среднем и Торском. По украинским источникам, ВС РФ за последние дни взяли под контроль около 10 кв. км территории в Серебрянском лесу.
Купянское направление: продвижение вглубь обороныРоссийские силы закрепились в Соболевке и усилили контроль над трассой в сторону Чугуева. В районе Красного Первого удалось продвинуться до 1 км вглубь позиций противника. Тактические успехи зафиксированы у Степовой Новосёловки, но украинские подразделения пытаются контратаковать в Петропавловке и Синьковке.
Харьковский участок: бои за ВолчанскВ южной части Волчанска и западнее Синельниково продолжаются ожесточённые столкновения. Украинские войска перебросили свежие резервы, но российские подразделения удерживают позиции и добиваются продвижения в районе Хатнего.
Сумское направление: позиционная борьбаНа Сумском направлении сохраняется позиционный характер боёв. Столкновения фиксируются в Юнаковке и у Новоконстантиновки. Обе стороны продолжают разведку и укрепляют свои позиции.
Херсонское направление: удары и ответный обстрелВС РФ нанесли удары по украинским позициям, уничтожив несколько станций радиоэлектронной борьбы и артиллерийские орудия. В ответ украинская сторона выпустила 77 снарядов по левобережным районам. В Новой Каховке повреждены жилой дом и газопровод, погибли двое мирных жителей, четверо ранены.
Константиновское направление: продвижение к городуКлючевым событием стало освобождение села Александро-Шультино, находящегося менее чем в 5 км от окраин Константиновки. Бои продолжаются в районах Полтавки, Русин Яра, Катериновки и Клебан-Быка. ВКС РФ нанесли мощный удар фугасной авиабомбой по базе СБУ между Дружковкой и Краматорском, уничтожив технику и личный состав.
Масштабные удары ВКС РФ по военной инфраструктуре УкраиныНочью российские войска провели один из крупнейших ударов по украинским объектам, применив около 600 беспилотников и до 40 ракет. Под атаки попали цели в 14 регионах, включая газокомпрессорную станцию в Павлограде и инфраструктуру Шебелинского газового месторождения.
Серьёзные повреждения получили военные аэродромы в Дубно и Луцке. В Мукачево уничтожен завод и склады американской компании Flex, занимавшейся производством микроэлектроники.
Ответные удары ВСУ и работа российской ПВОУкраинская армия продолжает атаковать приграничные регионы РФ. За ночь российская ПВО сбила 49 беспилотников над девятью областями страны, утром ещё 21 дрон уничтожен над Крымом, Чёрным и Азовским морями.
В Воронежской области атака дрона по тяговой подстанции вызвала пожар и временное отключение энергоблока Нововоронежской АЭС. В Енакиево (ДНР) обстрел ВСУ привёл к гибели двух и ранению пяти мирных жителей.