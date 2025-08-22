Достижения.рф

Минобороны: прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 54 вражеских дрона

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 22 августа средства ПВО уничтожили 54 вражеских беспилотника над территориями российских регионов. Об этом сообщает МИнобороны РФ.



С 23:00 до 07:00 средства ПВО ликвидировали 19 беспилотников над Брянской областью, 11 — над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 7 — над Воронежской областью по три — над Белгородской, и Орловской областями, 2 — над Курской областью, 1 — над Республикой Крым.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА на Волгоград. В небе над городом прогремело около 10 взрывов. К тому же стало известно о налете дронов на север Ростовской области.

Иван Мусатов

