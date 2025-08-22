В МИД заявили о применении ВСУ «негуманного оружия» против мирных жителей
ВСУ чаще стали использовать «негуманное оружие» против жителей ЛНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Медики отмечают, что в последнее время наблюдается рост использования оружия, не соответствующего принципам гуманности, которое применяется против мирного населения, заявил Мирошник. К примеру, подчеркнул он, боевая часть на дронах ВСУ содержит такие поражающие элементы, которые оставляют долго не заживающие раны.
Речь идет и о шрапнели, которая «при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом», заключил посол.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
