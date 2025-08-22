В МИД заявили о применении ВСУ «негуманного оружия» против мирных жителей

22 августа 2025, 08:40

Посол Мирошник: ВСУ стали чаще использовать негуманное оружие против жителей ЛНР

Фото: iStock/zabelin

ВСУ чаще стали использовать «негуманное оружие» против жителей ЛНР. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.