Военный эксперт: российские «Кинжалы» не оставляют ВСУ шансов на реакцию

22 августа 2025, 09:39

корабль «Адмирал Пантелеева» выполняет стрельбу ЗРК «Кинжал» во время показных учений в рамках СКШУ «Океан-2024» в Японском море (Фото: РИА Новости/Виталий Аньков)

Применение Вооружёнными силами России (ВС РФ) гиперзвуковых ракет «Кинжал» лишает украинские войска времени и возможности для противодействия. Такое мнение в беседе с корреспондентом News.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.





Поводом для комментария стал удар, нанесённый 21 августа по авиабазе в Дубно Ровненской области. Сообщается, что при выполнении этой боевой задачи впервые за долгое время были использованы аэробаллистические ракеты «Кинжал».



Кнутов подчеркнул, что главные достоинства этого оружия — минимальное подлётное время и высочайшая разрушительная сила.

«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией», — подчеркнул военный эксперт.