Военный эксперт: российские «Кинжалы» не оставляют ВСУ шансов на реакцию
Применение Вооружёнными силами России (ВС РФ) гиперзвуковых ракет «Кинжал» лишает украинские войска времени и возможности для противодействия. Такое мнение в беседе с корреспондентом News.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Поводом для комментария стал удар, нанесённый 21 августа по авиабазе в Дубно Ровненской области. Сообщается, что при выполнении этой боевой задачи впервые за долгое время были использованы аэробаллистические ракеты «Кинжал».
Кнутов подчеркнул, что главные достоинства этого оружия — минимальное подлётное время и высочайшая разрушительная сила.
«У них есть главное достоинство — это подлетное время, плюс разрушительные способности, которые связаны не только с боевой частью, но и с кинетической энергией», — подчеркнул военный эксперт.По его словам, применение «Кинжалов» является крайне эффективным и не оставляет противнику никакого шанса. Эффективность этого гиперзвукового комплекса обозреватель сравнил с точным попаданием «золотой пули».
До этого аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» были использованы в начале текущего месяца. Об этом 4 августа сообщили в Минобороны РФ. Ракеты были направлены на аэродромы ВСУ. Все объекты были успешно поражены, а цель удара достигнута.