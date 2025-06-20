«Нашла причину уважительную — прикрывается мамой»: В ФПБК раскрыли, почему Ани Лорак на самом деле молчит об СВО

20 июня 2025, 04:59

Бородин объяснил молчание Ани Лорак об СВО беспокойством певицы за мать на Украине

Ани Лорак (Фото: Instagram* @anilorak)

Ани Лорак хранит молчание о специальной военной операции (СВО) из-за беспокойства за мать, оставшуюся на Украине. Ее уклончивая позиция уже привела к падению популярности и отмене некоторых концертов, объяснил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе NEWS.ru.





Ранее сообщалось, что исполнительница украинского происхождения получила российский паспорт 9 июня. Бородин осудил подобное решение, назвав его «плевком обществу (в РФ)».



Теперь же он объяснил, что Лорак использует ситуацию с матерью как повод избегать комментариев о СВО. Очевидно, что певица не желает поддерживать действия РФ, однако хочет остаться на хорошем счету у России. Как результат, Лорак ищет любые способы, чтобы «увильнуть» от четкого ответа.



Ани Лорак (Фото: Instagram* @anilorak)



«Нашла причину уважительную. Маму можно привезти, чтобы она спокойно проживала здесь. И я ей неоднократно предлагал помочь перевезти сюда маму. Но она не хочет. Потому что прикрываться мамой — причина, чтобы не поддерживать СВО», — пояснил Бородин в интервью для NEWS.ru.

«Людей же не обмануть, они все это видят», — подвел итог глава ФПБК.