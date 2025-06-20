ПВО России за ночь перехватила 61 украинский беспилотник
В ночь с 19 на 20 июня дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно оперативным данным, большинство перехватов произошло над следующими регионами:
- 22 БПЛА были уничтожены над Орловской областью,
- 14 БПЛА — над Курской областью,
- 7 БПЛА — над Белгородской областью,
- 5 БПЛА — над Воронежской областью,
- 3 БПЛА — над Волгоградской областью,
- 3 БПЛА — над Ростовской областью,
- 3 БПЛА — над Тульской области,
- 3 БПЛА — над Брянской областью,
- 1 БПЛА — над Московским регионом.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.