Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области

20 июня 2025, 08:56

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ ежедневно несут большие потери под Сумами

Фото: iStock/Alex Kochev

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о значительных потерях украинских вооруженных сил (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, в зоне ответственности российских войск обстановка полностью контролируемая.



Алаудинов отметил, что на момент переброски его подразделений на стык Белгородской и Курской областей украинские силы пытались закрепиться в двух населенных пунктах, создавая плацдарм для дальнейших действий. Однако, по его утверждению, совместно с другими подразделениями спецназ «Ахмат» успешно уничтожил группы ВСУ, пытавшиеся укрепиться в этом районе.





«Уже два месяца ежедневно уничтожаем противника, потихоньку двигаемся вперед, отбивая у него позиции уже на территории самого врага. Считаю, что обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, таким образом, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь территориях противника. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру», — добавил Алаудинов.