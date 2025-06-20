Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о значительных потерях украинских вооруженных сил (ВСУ) в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в зоне ответственности российских войск обстановка полностью контролируемая.
Алаудинов отметил, что на момент переброски его подразделений на стык Белгородской и Курской областей украинские силы пытались закрепиться в двух населенных пунктах, создавая плацдарм для дальнейших действий. Однако, по его утверждению, совместно с другими подразделениями спецназ «Ахмат» успешно уничтожил группы ВСУ, пытавшиеся укрепиться в этом районе.
«Уже два месяца ежедневно уничтожаем противника, потихоньку двигаемся вперед, отбивая у него позиции уже на территории самого врага. Считаю, что обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, таким образом, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь территориях противника. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру», — добавил Алаудинов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.